Pla de treball per gestionar la llista d’espera a Salut Mental

La direcció del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) tira endavant un pla de treball que té l’objectiu de solucionar la llarga llista d’espera a Salut Mental. Amb aquest pla es vol millorar la gestió de la llista en funció de les necessitats dels pacients. Segons informen des del SAAS, es preguntarà a cada pacient quin és el motiu de la visita per gestionar prioritats. Fins ara cada pacient, independentment del motiu, passava a la llista per ordre de trucada.

Al mes d’agost la cap del servei de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Gemma Garcia, va fer unes declaracions públiques en les quals es mostrava “preocupada” per la llista d’espera que hi ha per atendre adults en aquesta àrea, que pot oscil·lar entre un mes o un mes llarg si no es tracta d’una emergència. La responsable de Salut Mental va recordar que el “problema” és que no hi ha “cap filtre perquè l’única salut mental convencionada és la pública” i hi ha moltes persones que, motu proprio, decideixen demanar atenció a aquest servei. És més, remarca que el que han d’entendre aquestes persones és que “cal una derivació”. En aquest sentit des de la direcció del SAAS manifesten que “evidentment el metge referent ajudarà a millorar aquesta situació”, perquè serà qui farà una derivació exacta.

HOSPITAL REFERENT

La direcció del SAAS desconeix quins moviments s’han fet perquè l’hospital andorrà es converteixi en un referent, segons es va anunciar a principis del mes passat amb motiu de la visita de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat d’Espanya, Dolors Montserrat.

La ministra espanyola va remarcar que s’havia creat un grup de treball “per continuar teixint aliances pel bé dels pacients andorrans i els espanyols”, i es farà a través dels ministeris de Sanitat espanyol i andorrà i els dos governs, però també a través del Sistema Nacional de Salut espanyol i l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tot i això, des de la direcció del SAAS asseguren que no saben res d’aquest projecte per convertir l’hospital en referent dels Pirineus. De fet, en la visita de Montserrat al Principat no va hi ser present cap membre de la direcció del SAAS, i tampoc no s’ha convocat cap reunió de treball per tractar d’analitzar aquesta proposta de fer de l’hospital un referent.