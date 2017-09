Portes obertes als Serradells de l'11 al 17 de setembre

Les instal·lacions i activitats del Centre esportiu dels Serradells seran gratuïtes per als majors de 16 anys des d'aquest dilluns, dia 11, fins diumenge 17 de setembre. Així mateix, un cop transcorregut aquest període, les persones que es matriculin al centre fins al 30 de setembre no pagaran matrícula. Amb l'inici del curs també comença a la capital la Temporada Esportiva, amb l'opció d'escollir entre 23 esports diferents.

El tancament de la setmana de portes obertes al Centre esportiu dels Serradells serà aquest diumenge, coincidint amb la celebració del 15è Triatló Popular d'Andorra. En l'actualitat els Serradells compten amb 3.773 usuaris.

D'altra banda, el comú també informa que ja està en marxa la Temporada Esportiva 2017-2018, amb la participació de 28 escoles esportives que ofereixen la possibilitat d'escollir l'aprenentatge de fins a 23 esports diferents. Setmanalment, en les diferents escoles esportives hi participen una mitjana de 1.500 infants.

Concretament, el curs s'inicia amb 23 activitats per a joves i adults i sis activitats per sèniors. És un programa d'activitats adreçat a totes les edats que es duu a terme mitjançant la col·laboració de 35 entitats esportives amb activitat a Andorra la Vella. A les activitats per a joves i adults hi participen unes 600 persones, mentre que hi ha un centenar de persones grans que prenen part de les activitats sènior.