Primera reunió per definir les bases del que serà el servei d’oncologia

La primera reunió per determinar quines seran les bases de la licitació del servei d’oncologia integral que es vol oferir al Principat es va celebrar ahir al matí. Al voltant de la taula van seure representants dels ministeris de les carteres de Salut i Economia, ADI, Iniciativa Actua i la Seguretat Social, i el director general del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SASS), Josep Maria Piqué. L’objectiu principal és determinar les necessitats en matèria d’oncologia que té el país, per redactar les bases del concurs. La més coneguda és el servei de radioteràpia, perquè els malalts de càncer han d’anar a Barcelona per rebre aquest tractament. Amb aquest servei es vol evitar desplaçaments i es vol oferir la radioteràpia al país.

“S’ha començat a establir la metodologia de treball durant aquests mesos, en què es faran reunions periòdiques per avaluar quines són les necessitats en matèria d’oncologia al país i al final, com a resultat, es redactarà el plec de bases”, va determinar el secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León. La intenció manifestada pel Govern és que aquest plec estigui redactat i pugui publicar-se a finals d’aquest any.

Pel que fa als pretendents que pot tenir el concurs, el secretari d’Estat va reconèixer que hi ha hagut contactes amb l’Institut Baselga “i amb diferents professionals, però el més important és redactar el plec de bases perquè al final l’operador que sigui s’hi haurà de sotmetre i haurà de guanyar el que faci l’oferta més generosa”, va dir León. El SAAS, que ha mostrat reticències sobre l’adjudicació d’aquest servei integral, és present a la taula de treball només amb la figura del director general, Josep Maria Piqué. Tot i això, el secretari d’Estat de Salut va assegurar que hi ha “una bona predisposició i un bon ambient” de treball.

L’ASSANDCA NO HI ÉS

León va manifestar que el nou servei d’oncologia integral no ha de fer desaparèixer necessàriament el que ja existeix, tot i que va reconèixer que “encara és molt aviat” per determinar-ho. De fet, el president de l’Assandca (l’Associació Andorrana contra el Càncer, que no forma part d’aquesta taula de treball), Josep Manuel Saravia, assegura que el nou servei i el que ara hi ha a l’hospital “han de ser complementaris, perquè aquí no sobra res”. Aquesta associació té previst demanar al ministre per què no formen part de la taula de treball. Tot i això, Saravia reconeix que “les nostres reivindicacions són públiques i aquesta potser és una taula més tècnica”.