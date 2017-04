Problemes legals aturen el projecte d'ecohostal per a l'Alberg de la Baronia

La societat filantròpica Bomosa, que juntament amb l'empresa catalana Roc Roi té la gestió de l'Alberg de la Baronia, ha decidit aturar el projecte d'ecohostal que tenia previst per a la instal·lació, i que va anunciar ara fa un any. La CEO de Bomosa, Gemma Riu, ha explicat que durant el desenvolupament del projecte s'han trobat "dificultats de legislació pròpia del país" relacionades amb dissenys de construcció que, de moment, fan inviable poder continuar. Així ho han exposat al comú d'Encamp, que és qui hauria de traslladar el neguit a l'administració central si vol que Bomosa pugui seguir endavant amb el seu projecte. Ara mateix l'ecohostal està "en espera", tot i que des de Bomosa asseguren que seguiran treballant-hi per si mai canvien les lleis "i es pot tirar endavant", ha defensat Riu.

Fa tot just un any el comú d'Encamp va fer l'entrega simbòlica de les claus als dos nous adjudicataris de l'Albert de la Baronia, la societat filantròpica Bomosa (juntament amb la seva empresa Bio Bio) i l'escola d'esports d'aventura Roc Roi. La concessió de l'equipament era per a quinze anys i les empreses es comprometien a invertir-hi almenys 500.000 euros, amb la idea de convertir-lo en un ecohostal i d'inaugurar-lo a principis d'aquest any. Però, de moment, ni ecohostal ni tan sols obres per començar-lo a impulsar. El projecte està encallat a la taula del comú d'Encamp pels problemes de "legislació pròpia del país" que s'han trobat les empreses concessionàries a l'hora de desenvolupar-lo. Problemes de dissenys de construcció, els quals van "més avançats" que les lleis andorranes, relacionats amb les deu cúpules geodèsiques que volien instal·lar-hi per augmentar les actuals 54 places que ofereix l'alberg.

Són "coses que s'han de resoldre" i que ara mateix tenen "en espera qualsevol proposta d'ecohostal", ha explicat la CEO de Bomosa, Gemma Riu. Així ho van transmetre a una reunió mantinguda amb el comú d'Encamp, on els van plantejar "tots els punts" necessaris perquè pogués seguir endavant. Ara és, per tant, feina de la corporació moure fils si li interessa mantenir viva la proposta.

En qualsevol cas, des de Bomosa han afirmat que els seus advocats hi seguiran treballant "per veure si mai es pot reimpulsar", a partir de la idea que ha de ser "un projecte bo per a la parròquia". "Amb unes altres condicions hi seguiríem interessats", ha afegit Riu.

Bomosa plantejava un ambiciós programa d'explotació de l'alberg per convertir-lo en un ecohostal, seguint l'experiència que el grup andorrà té a Barcelona. Un dels punts de la concessió és que les activitats d'estiu que fan els infants de la parròquia s'hi puguin seguir desenvolupant, motiu pel qual aquest estiu tot i els entrebancs seguirà sent casa de colònies.