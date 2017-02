Programa per facilitar la innovació digital a les comarques pirinenques

Dimecres passat es va presentar a l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran el programa del Govern destinat al reforç del potencial existent al territori en matèria d’innovació digital, social i col·laborativa. L’acte es va dur a terme a les dependències del Centre de Suport Territorial Pirineus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, situat a Tremp (Pallars Jussà). La presentació va comptar amb els ponents Ricard Faura, cap del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital; Artur Serra, director adjunt de la Fundació I2cat, i Pau Adelantado, tècnic de la Fundació I2cat. L’acte va ser presidit per la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, M. Rosa Amorós. La convocatòria estava dirigida a representants del món local i comarcal, acadèmic, teixit empresarial, fundacions i entitats. El motiu principal de la creació d’aquest programa sorgeix del nou paradigma social que permet l’emergència de noves estructures d’innovació oberta i col·laborativa, pel qual s’identifiquen nous llocs de treball i noves formes de generar economia, sempre en conjunció amb la participació ciutadana. Entre aquests destaquen els living labs, fablabs, les xarxes d’innovació social, open data labs, espais de treball col·laboratiu, economia circular o economia col·laborativa.

El plantejament del programa s’articula en dos objectius: en primer lloc, articular les noves formes d’innovació digital, social i col·laborativa per respondre millor als reptes de l’economia i la societat; en segon lloc, dinamitzar la participació en el sistema d’innovació, fent especial incidència en els joves i les micropimes. Els objectius del Govern amb el desplegament del programa són, en primer lloc, identificar i potenciar els agents del territori que actualment ja es dediquen a la innovació, per tal de poder-los facilitar l’accés a una xarxa interconnectada que permeti compartir interessos comuns i poder posar en relleu el talent al servei de la societat. Seguidament incrementar la implicació d’universitats i centres d’ensenyament i recerca amb els reptes del territori i de la ciutadania, de manera que es pugui incrementar el nombre total de persones que es formen en tecnologies digitals. La finalitat màxima és poder incrementar la internacionalització de les entitats integrades en el marc de la consolidació de Catalunya com a referent d’innovació social, digital i col·laborativa a Europa. El programa s’impulsa i es coordina conjuntament des dels departaments de Presidència; de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; d’Empresa i Coneixement; d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i del Servei d’Ocupació de Catalunya.