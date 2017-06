Prop 11.000 llars ja gaudeixen de les noves terminals de fibra òptica

Un total d’11.000 llars del Principat ja gaudeixen de la nova connexió a Internet que permet arribar a una velocitat de 300 megabits per segon. Una oferta que es pot equiparar amb la que s’ofereixen en els països veïns. Així ho ha confirmat Andorra Telecom, que el mes de març va iniciar aquest projecte amb l’objectiu que el gener del 2018 totes les llars andorranes puguin gaudir de la nova velocitat. Per arribar a aquesta data complint els terminis marcats, el servei d’instal·lació realitza, aproximadament, uns 150 canvis diaris.

El director de renovació de la fibra òptica, Gerard Bosch, ressalta que “amb els nous terminals tenim una reducció important de les incidències, que era un dels objectiu principals per potenciar el canvi”. El projecte vol realitzar la renovació tecnològica de l’actual xarxa, que té onze anys d’antiguitat i que va permetre a Andorra convertir-se en el primer país totalment connectat amb fibra òptica.

Els clients que ja han patit el canvi, han passat dels 100 megabits anteriors als 300 actuals. Tot i això, Bosch ja avança que de cara al futur la nova instal·lació que s’està implementant permetrà arribar fins als 10.000 megabits per segon. “Arribar a aquesta xifra serà l’evolució natural, però ara estem limitant el servei a 300 perquè no hi ha ningú que demandi més capacitat.”

A més de la novetat del servei, la direcció de l’empresa de telecomunicacions també ha decidit incloure la possibilitat d’adquirir un ‘router’ propi de l’empresa, cosa que fins a dia d’avui no passava i era el client qui havia d’adquirir l’aparell. “Hem vist que perquè l’experiència del client d’extrem a extrem sigui bona cal que el ‘router’ estigui dins de l’equació”. L’aparell, que no és obligatori adquirir, no tindrà cap cost el primer any i després costarà 1,9 euros al mes.

El que sí que és obligatori és realitzar la migració al nou servei, i per fer-ho Andorra Telecom canvia les instal·lacions de cadascun dels edificis i després realitza el canvi de l’ONT (Optical Network Terminal), les caixes de fibra òptica que cadascú té instal·lat en el seu domicili. És per això que hi ha un percentatge de clients, que actualment estan fora del país, als quals se’ls ha migrat el servei a la nova plataforma però encara no se’ls ha canvia l’ONT, que dona accés al servei de fibra òptica. “A partir que la gent torni al país i demandi el canvi perquè veurà que té el servei tallat, s’anirà produint la migració a la nova fibra òptica”, ha explicat el director de renovació d'Andorra Telecom.

A través de les enquestes que fa l’empresa de telecomunicacions un cop acabada la instal·lació, els clients valoren amb un 8 sobre 10 el canvi. El projecte té un pressupost que ronda els 6,5 milions d’euros, i inclou la nova tecnologia i el servei d’instal·lació. Per substituir els terminals que els clients tenen instal·lats al seu domicili, Andorra Telecom ha apostat pel major distribuïdor de fibra òptica del món, l’empresa xinesa Huawei.