Prop de 1.000 escolars participen en la cursa 'Belluga't per l'esport'

La segona edició de la cursa escolar 'Belluga't per l'esport', celebrada aquest dimarts a Santa Coloma, ha comptat amb la participació de 900 infants. Els participants eren alumnes de l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella, l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i l'escola francesa de Santa Coloma.

La cursa ha tingut tres torns, amb tres recorreguts diferents adaptats a les edats dels infants, des de 3 fins a 16 anys. No hi havia una línia d'arribada, ja que els organitzadors pretenien que 'Belluga't per l'esport' fos una cursa simbòlica i sense competició. L'objectiu de l'activitat era potenciar els hàbits saludables dels alumnes, al mateix temps que la convivència entre les diferents escoles i edats.

El cònsol menor de la capital, Marc Pons, ha donat el tret de sortida de la primera de les tres curses i ha felicitat a l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella, el centre organitzador de l'activitat, per promoure aquesta iniciativa que ajuda a promocionar l'esport entre els joves del país.