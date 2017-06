Prop de 300 persones assisteixen a la inauguració d'Andosinoi, el primer festival de recreació històrica del país

Prop de 300 persones han assistit aquest dissabte a la inauguració d'Andosinoi, el primer festival de recreació històrica del país que s'allargarà fins la tarda d'aquest diumenge, 25 de juny. L'escenari de la recreació del poblat medieval del segle XIII és el jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda. Andosinoi, impulsat per Molines Patrimonis amb la col·laboració del comú d'Andorra la Vella, recrea el 'modus vivendi' de l'època amb personatges caracteritzats i activitats i tallers per mostrar com es vivia en aquest poblat anteriorment.

A part de les visites guiades que s'ofereixen habitualment a l'emplaçament, s'han organitzat tallers de fabricació de monedes, de vestits medievals i d'herbes medicinals. La directora de Molines Patrimonis, Pati Molné, ha explicat que l'activitat amb més demanda fins al moment és una recreació de combat medieval "la canalla ho gaudeix molt", ha assegurat. L'objectiu de la proposta és popularitzar el jaciment, que ja compte amb visites guiades des del 2012, però que amb aquest festival pretén arribar a un públic "més ampli i familiar", segons Molné.

Molné valora molt positivament l'afluència d'assistents d'aquest dissabte "que era una incògnita en ser la primera edició". El cònsol menor, Marc Pons, creu que la coincidència de data amb la Festa del Poble i el bon temps ajuden a fer que la gent s'acosti al jaciment. "És bo que coincideixi amb la Festa del Poble perquè així la parròquia ofereix un conjunt ampli d'activitats", ha afegit Molné. Des de l'organització d'Andosinoi, veient l'èxit d'aquesta primera edició, esperen repetir la iniciativa, coincidint amb l'inici d'estiu.