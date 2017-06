Prop d'un centenar de persones s'apleguen al Serrat per celebrar la festivitat de Sant Pere

Com marca la tradició, aquest dijous al matí s'ha dut a terme la missa a l'església de Sant Pere del Serrat, amb motiu de la festivitat de la parròquia. Tot i això, la cerimònia religiosa no ha estat el plat fort d'aquesta celebració i, és que, com ja és habitual, un cop ha finalitzat la missa s'ha celebrat un aperitiu –en aquesta ocasió a l'hotel Bringué–, que ha fet les delícies de prop d'un centenar de petits i grans que no han deixat perdre l'oportunitat de gaudir de la festivitat de la parròquia. Les autoritats que han assistit als actes han recalcat la bona rebuda d'aquestes propostes i s'han mostrat satisfets amb el gran suport que ofereixen els habitants de la parròquia a la revetlla de Sant Pere. Ordino no deixa les celebracions i aquest divendres iniciarà una de les festes més estimades pel jovent de la parròquia, com és el Roser, que s'allargarà fins al dilluns 3 de juliol.