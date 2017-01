Quatre famílies han completat una adopció d'un infant el 2016

Quatre famílies van aconseguir completar una adopció el 2016, tres de les quals una d'internacional i l'altra de nacional. Aquesta xifra és superior a la registrada el 2015, quan no es va completar cap adopció. Altres quatre famílies es troben a l'espera de rebre l'assignació d'un infant, segons les dades facilitades pel Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior. Actualment es poden fer adopcions internacionals a sis països, després que recentment s'hagi tancat un acord amb Xile. Des del Servei d'Adopcions treballen, a més, per ampliar les possibilitats de països als quals les famílies puguin demanar una adopció.

El 2016 s'ha tancat amb un total de quatre adopcions d'infants, tres de les quals internacionals i l'altra nacional. Així, de les adopcions internacionals, dos han estat de menors d'origen filipí i una altra d'un infant de la República Eslovaca. El volum total d'adopcions registradees és superior al 2015, quan no es va poder concretar cap adopció.

A més a més, i segons les dades facilitades pel Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior, en l’actualitat hi ha quatre famílies d’Andorra a l’espera de rebre l’assignació d’un menor. De manera paral·lela, des del Servei d'Adopcions també han avaluat tres famílies per poder concretar l'adopció del fill del cònjuge.

El Servei d'Adopcions ha atès 52 famílies durant el 2016. D’aquest total, 20 famílies s’hi han adreçat per primera vegada mostrant-se interessades per l’adopció d’infants, una xifra que tal com assenyalen des del servei és similar a la que es va registrar anys anteriors. Altres 17 són famílies que s’han beneficiat del seguiment tècnic del Servei d’Adopcions.

Actualment els països en els quals és possible tramitar una adopció internacional des del Principat són sis i cadascun posa unes condicions diferents perquè les famílies puguin rebre l'assignació d'un infant. Així, Colòmbia només admet adopcions de nens de més de set anys; Filipines, a partir de dos anys; República Dominicana, a partir d'un any; República Eslovaca, infants a partir de quatre anys; el Brasil, que només permet adopcions de nens de més de vuit anys, i Xile, a partir de sis anys. Un dels objectius del Servei d'Adopcions, tal com posen en relleu, és poder tramitar adopcions a diferents països, i en el marc d'aquesta voluntat, recentment s’han tancat els acords amb Xile. La recerca per trobar altres països és una prioritat, segons afegeixen, i per això, les relacions internacionals són constants "per tal d'anar obrint noves vies que possibilitin aconseguir donar cobertura a la demanda existent d'adopcions internacionals al nostre país", tal com posen en relleu.