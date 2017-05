Queixes dels taxistes perquè queden amagats a la nova estació de busos

La parada destinada als taxis que s’ha habilitat a l’Estació Nacional d’Autobusos no satisfà el sector. Remarquen que és molt lluny de la terminal i els viatgers, en arribar, no saben on s’han d’adreçar per agafar un taxi. “La parada és al final de tot i els clients, quan surten de l’estació, no van cap avall. No ve ningú”, va dir el president de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), José Sola. A més, afegeixen que cal trobar una solució per a la gent gran o amb dificultats de mobilitat, ja que no se’ls pot fer caminar 200 metres amb maletes per arribar fins a un taxi.

Per això proposen destinar un espai per a un o dos taxis just al costat de la terminal i ubicar un sistema amb un sensor. Així, quan el vehicle que està estacionat en aquesta zona marxi per fer un servei, s’avisa el següent que es troba a la parada que ja pot avançar. Això es faria a través d’un semàfor. Sola va explicar que aquest mètode s’utilitza arreu del món i que seria una bona manera per solucionar la situació que ara viuen. L’entitat es preveu reunir en breu amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, per traslladar-li aquesta demanda. En el cas que això no fos possible, l’ATA demana una millora de la senyalització perquè els usuaris de l’estació es puguin orientar millor un cop arriben.

Els taxistes han traslladat informalment el seu neguit al director de la nova instal·lació, Jaume Vidal. El responsable de l’estació va deixar clar que l’empresa gestora només pot actuar dins del límit de la concessió i que fora d’aquesta les determinacions les ha de prendre el Govern. Amb tot va assenyalar que si el col·lectiu trasllada una proposta concreta i consensuada, “ja valorarem si habilitem una parada o si hi posem senyalització”.

Vidal va recordar que, tot i que s’estudiarà la proposta que els arribi, al costat de la terminal de l’estació d’autobusos hi ha un problema d’espai perquè només hi pot aparcar un cotxe i just. Així mateix va indicar que cal tenir en compte que si hi ha una parada de taxi no hi podrà aparcar ningú més. El director de la instal·lació va deixar clar, però, que de tot es pot parlar. La parada de taxis de l’Estació Nacional s’ha ubicat al final de les andanes (en sentit contrari a la terminal), just al vial paral·lel al riu Valira i davant de la parcel·la on actualment es construeix la nova seu de la justícia.

Malestar amb el Comú d’Andorra la Vella

L’ATA també es va mostrar decebuda amb el Comú d’Andorra la Vella perquè no ha recollit les seves demandes. Lamenten que s’han eliminat les dues parades de la plaça de les Arcades i al davant de Clara Rabassa. A més no s’ha creat la parada davant del Comú que van sol·licitar ni un canvi a la del Govern. A l’últim critiquen que no poden circular per la part baixa de Meritxell per fer un servei quan a Carlemany poden entrar tot i que és un carrer per a vianants.