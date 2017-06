RTVA emetrà un informatiu en francès a partir de setembre

La Ràdio i Televisió d'Andorra oferirà a partir del proper 11 de setembre un informatiu de France 24, de 18.30 a 19.00 hores de dilluns a divendres. Aquest primer conveni de col·laboració amb la cadena pública francesa té un cost zero i és d'un any. Tot i això, el director general d'RTVA, Xavier Mujal, es mostra convençut d'anar més enllà de la primera temporada i fins i tot d'ampliar l'acord amb l'emissió d'altres productes com documentals o debats. L'objectiu de la iniciativa és oferir informació internacional a la qual RTVA no té accés i tenir la possibilitat de donar cabuda a una de les tres llengües que es parlen al país.

RTVA comptarà a partir del proper mes de setembre amb dos nous informatius. Un informatiu en català d'actualitat del país més dels que ofereixen actualment, que s'emetrà de 18 a 18.30 hores, i un informatiu d'actualitat internacional en francès. L'informatiu 'Paris direct' pertany a la cadena France 24 i s'emetrà diàriament, de dilluns a divendres, de 18.30 a 19 hores.

L'objectiu d'RTVA amb la iniciativa és oferir informació internacional a la qual actualment no es té accés i tenir la possibilitat de donar cabuda al francès que, segons el director d'RTVA Xavier Mujal, és una de les obligacions de RTVA com a televisió pública. Mujal també destaca que el canal està intentant "fer passos endavant per arribar a tots els sectors de la ciutadania andorrana" no només a través de la televisió, sinó també amb els programes en portuguès i francès que actualment ja emeten per la ràdio.

Xavier Mujal assegura que aquest primer conveni d'un any amb la cadena pública francesa és "només el primer pas de la col·laboració entre les dues cadenes". Mujal s'ha mostrat convençut que superat aquest primer any de prova, el conveni anirà més enllà i s'ampliarà per tal d'emetre, a més de contingut informatiu, altres productes, com documentals i debats. A més, des d'RTVA esperen poder comptar amb el suport tècnic i de coneixements "d'una gran cadena amb elevat pressupost com és France 24", assegura Mujal.

Amb aquest acord, la cadena recuperarà l'actualitat internacional en la seva programació a cost zero, ja que actualment RTVA no emetia informació internacional perquè va decidir prescindir del cost de les agències.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, creu que el projecte "suma i dona valor afegit" i destaca la convivència de llengües i culturals al país com un element de riquesa i singularitat. L'ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero, també ho valora com "una manera de promoure la diversitat lingüística".

A més, Caballero destaca que France 24 cobreix 124 països i emet les 24 hores del dia en directe. Per aquesta raó, creu que és "una oportunitat per RTVA de cobrir informacions de les que no disposen".