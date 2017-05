S’amplien les places disponibles per a les colònies i per al casal d’estiu que organitza Sant Julià

Amb el lema ‘Llençat a l’estiu’ el comú de Sant Julià agrupa les dues activitats que organitzarà durant l’estiu perquè “els infants practiquin esport durant tot l’any i també a l’estiu”, ha ressaltat el conseller d’Esports, Pere Pràxedes. Com ja va passar l’any passat, les colònies d’estiu es realitzaran al poble de Calonge i el casal d’estiu al mateix comú de Sant Julià de Lòria. Com a novetat d’enguany, cal destacar l’augment de places disponibles, i s’arribarà fins a les 990, sumant les dues activitats. Aquest increment és degut a que l’any passat no es van poder absorbir totes les demandes. Les inscripcions per a les colònies d’estiu s’obriran el proper 22 de maig per a residents a Sant Julià i el 29 de maig per a la resta de parròquies.

Un any més, el comú de Sant Julià organitza per a l’estiu unes colònies al poble de Calonge i un casal d’estiu que se celebrarà al mateix comú. En el primer cas els infants realitzaran una estada que els permetrà realitzar activitats al mar com ara canoa o caiac. Durant el casal d’estiu els esports seran més variats, i aniran des de gimcanes, creacions manuals i també activitats aquàtiques. Amb la celebració d’aquestes dues activitats el Comú vol que “els infants practiquin esport durant tot l’any i també a l’estiu”, assegura el conseller d’Esports, Pere Pràxedes.

Com a novetat d’enguany, cal destacar l’ampliació de places disponibles per ambdues activitats. L’any passat la demanda va superar l’oferta i per aquesta raó aquesta vegada s’han ampliat les places fins arribar a les 990, unes 300 més que l’any passat. A més, les colònies d’estiu a Calonge s’han dividit en dos torns “perquè tothom qui vulgui hi pugui anar”, ha afirmat el cap d’Esports, Ramon Ibarz. En el cas del primer torn hi podran anar aquells infants nascuts entre el 2002 i el 2004, i en la segona tongada els del 2005 fins al 2008. Les inscripcions per aquesta activitat s’obriran el 22 de maig per als residents a Sant Julià i el 29 de maig per a la resta de parròquies.

El casal d’estiu es realitzarà del 3 de juliol al 7 de setembre i les inscripcions es podran formular fins al dijous de la setmana anterior a l’inici de l’activitat. En aquest cas, s’aplicarà un descompte de cinc euros per aquells infants que s’apuntin i siguin germans. El casal va destinat a nens de 3 a 14 anys.