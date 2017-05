Sant Julià obre les inscripcions per formar part dels fallaires

L’àrea de Cultura del comú de Sant Julià ha comunicat aquest dimecres que ja estan obertes les inscripcions per formar part dels fallaires. Així, els infants i adolescents de 10 a 15 anys i els adults majors de 16 anys interessats per fer i rodar les falles realitzaran un taller per tal de confeccionar la seva falla del 12 al 15 de juny de les 19 a les 22 hores. Les falles seran inofensives -és a dir, no es cremaran-, i en el cas del menors de 16 anys, construïdes a base de malla, cadena, llums tipus led, teles i paper, i seran rodades la nit de la revetlla de Sant Joan, juntament amb els fallaires adults. Tots els interessats es poden informar i formalitzar les inscripcions al Centre cultural i de congressos lauredià.