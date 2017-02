Sant Julià presenta el programa d'activitats per Carnaval

Carrosses i comparses, ninotaires, dimonis, bruixots i porrers, amb la implicació de les entitats lauredianes, protagonitzaran un cap de setmana d'activitats amb la mirada posada en la despenjada i crema del Carnestoltes. Entre els activitats, el ball del ninot i el ball de les senyores, un espectacle humorístic preparat per l'Esbart Lauredià.

Tot a punt per al Carnaval de Sant Julià de Lòria. La coordinadora de l’Esbart Lauredià, Anna Mangot; Jordi Díaz, com a representant dels geganters, i Pau Subirà, de l’Agrupament Escolta i Guia de Sant Julià, juntament amb el conseller de Cultura, Josep Roig, han presentat els actes del Carnaval de Sant Julià de Lòria.

Des d’un taller de maquillatge organitzat per l’Escola d’Art, fins als espectacles de contacontes, gimcana, coreografies i les tradicionals comparses i carrosses, el Carnaval de Sant Julià combina les activitats proposades per les comparses amb les més tradicionals. El Comú atorgarà un premi de 2.700 euros a les millors disfresses, on s’espera una participació massiva igualant l’afluència de l’any passat, amb més de 300 persones. Fins al moment, s’han inscrit 130 persones.

El conseller de Cultura del Comú ha destacat la implicació de les entitats, i ha fet especial rellevància als espectacles com els porrers, que recull el costumari de Joan Amades amb motiu dels 50 anys de celebració de l’entitat, i la presència dels ninotaires, dimonis i bruixots. Per altra banda, el tradicional recorregut de la despenjada, el judici i la crema com a forma de danses de carnestoltes del Pirineu, amb el ball del ninot i el ball de les senyores.

Aquesta participació s’ha vist millorada en els espais com la celebració del ball al vestíbul del Centre de Congressos. Els gegants protagonitzaran els balls més satírics i humorístics del Carnaval de Sant Julià.