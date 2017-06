Seriosos dubtes sobre l’explicació per la mort d’un os de Naturlàndia

Per l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma) molts dubtes envolten la situació viscuda dimecres a Naturlàndia, en què un treballador del parc d’animals es va veure obligat a abatre un os que s’havia escapat del recinte. El president de l’entitat ecologista, Carles Iriarte, es va mostrar sobtat que un animal hagués pogut sortir de la zona de captiveri i es va preguntar si no s’havia previst que els ossos excaven, i per tant si la tanca està instal·lada a prou profunditat, i com va poder saltar el segon sistema de protecció.

L’Apapma també es qüestiona si l’os estava afamat i per aquest motiu es va menjar dos animals, ja que els ossos només solen atacar quan tenen gana o se senten en perill; quant temps feia que era fora del recinte; per què no va fugir; com és que un treballador va arribar a estar en perill; per quin motiu es va disposar abans d’una arma de foc que no pas d’un dard d’anestèsia; quin tipus d’arma es va utilitzar (perquè no és fàcil matar un os d’un sol tret), si el treballador tenia permís d’armes i si es va aplicar el protocol per a aquests casos.

L’associació espera poder obtenir resposta a aquestes i altres preguntes un cop disposi de l’informe que elaborarà Medi Ambient i a partir d’aquí poder fer una valoració dels fets. Iriarte va recordar que no és el primer lloc d’on s’escapa un animal i va recordar l’oposició de l’Apapma a aquesta instal·lació.

Per la seva banda, el cap de l’oposició al Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Albert Farré, va retreure a la majoria que no els hagi informat dels fets. Així, va explicar que ahir es va intentar posar en contacte amb els cònsols però va ser impossible i va lamentar que “allà on van tres quartes parts del pressupost del Comú, l’oposició no té dret a saber què passa”. Farré va lamentar que “no comptem per a res” i va concloure que “estem a les fosques”.

Per la seva banda, el Comú va informar que ara els tècnics de Patrimoni Natural elaboraran una auditoria després que ahir supervisessin el parc i va afegir que els primers resultats de l’avaluació indiquen que els paràmetres de seguretat són bons. Amb tot està prevista la incorporació d’una sèrie recomanacions per augmentar-la encara més, tot i que els tècnics van insistir que és molt elevada. Així, es preveuen extremar les mesures per reduir al màxim les possibilitats d’un incident similar en el futur. A més, ahir es va iniciar la reparació de la tanca malmesa pels ossos. Això farà que l’espai no torni a obrir al públic fins dijous, ja que els dimarts i els dimecres són els dies de tancament per al manteniment setmanal. Mentrestant, els ossos han estat traslladats a un recinte habilitat per a l’estada temporal dels animals.

Per altra banda, la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili va presentar ahir una demanda d’informació i diverses preguntes escrites al Govern. La parlamentària posa en relleu que el succés no és bo per a la imatge d’Andorra i que, per això, és necessari “aclarir què ha passat”. En concret, Gili vol saber quins controls efectua el Govern a Naturlàndia i demana pels protocols que se segueixen en relació amb el sacrifici d’animals i quan té previst el Govern publicar el nou reglament esmentat en l’article 9 de la Llei de tinença i protecció d’animals que ha de regular les condicions de sacrifici, així com tots els altres reglaments mancants previstos al mateix text. Gili també demana una còpia de l’expedient relacionat amb el sacrifici d’un os al parc de Naturlàndia el 14 de juny.