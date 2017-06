Set equips participaran en la 3a World Robotic Olympiad Andorra Telecom

El centre escolar d’Ordino Germans Riba serà l’escenari de la final de la tercera edició de la World Robotic Olympiad Andorra Telecom, de les categories ‘Elementary’ i ‘Junior’, que comptarà amb la participació de set equips. La construcció de robots i la cura del medi ambient tornaran a ser dos dels elements principals de la competició, que s’adreça als infants de 7 a 15 anys dels diferents centres escolars del país.

Els robots i els joves tornaran a ser els protagonistes de la tercera edició de la World Robotic Olympiad Andorra Telecom organitzada per la companyia de telecomunicacions. El centre escolar d’Ordino Germans Riba acollirà la final de les categories ‘Elementary’ i ‘Junior’, que es disputaran el proper 14 de juny, amb la participació set equips.

El turisme sotenible serà el tema escollit per l’organització de cara a la competició en la categoria ‘Elementary’, per a infants de 7 a 12 anys. En aquest cas, els equips hauran de construir un robot per promoure el turisme sostenible i apropar als científics a diferents àrees, per visitar animals en perill d’extinció. Un joc que permetrà als infants combinar la faceta creativa amb l'educativa, gràcies a la robòtica i la cura del medi ambient.

D’altra banda, ‘La neutralitat del carboni’ serà el fil conductor per a la categoria ‘Junior’, per a joves de 13 a 15 anys, ja que l’objectiu recau en construir un robot que permeti reduir l’impacte ecològic mitjançant la instal·lació de panells solars i arbres.

La cooperació, la creativitat i l’interès per la ciència seran els principals punts destacats de la competició robòtica, que s’iniciarà el pròxim 14 de juny a Ordino, a partir de les 17 hores.