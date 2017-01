Setze anys de presó per envestir uns joves després d’una discussió de trànsit

La fiscalia demana provisionalment setze anys de presó per a un home acusat de dues temptatives d’assassinat. Els fets es remunten al desembre del 2013. Van tenir lloc a Erts després d’una discussió per un problema de trànsit. Un dels implicats en el conflicte es va ficar a dins del cotxe i va envestir l’altre grup, i va ferir lleument un dels joves.

Tot seguit, l’home va marxar del lloc dels fets i va conduir fins a la Massana. En arribar al poble, però, va girar cua i se’n va tornar a Erts. Allà encara hi va trobar els joves amb els quals havia tingut el problema de circulació feia una estona. I el que va fer va ser envestir un altre dels homes amb qui s’havia discutit. De tot l’episodi el resultat van ser dos ferits lleus per l’impacte del vehicle. Posteriorment es va comprovar que aquest conductor estava sota els efectes de l’alcohol.

El Tribunal de Corts havia d’analitzar ahir aquest cas en una vista pública. El judici, però, es va ajornar. Segons va explicar l’advocada del processat, l’home estava molt nerviós arran dels fets i la nit abans del judici va patir un atac d’ansietat que va comportar que hagués d’ingressar a l’hospital. Totes les parts van acordar la suspensió de la vista. El president del tribunal va donar un consell a la representant de l’home: que no s’ho agafi tan malament.