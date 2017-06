S’instal·la una cabina sanitària al refugi de Fontverd

El Refugi de Fontverd compta amb una cabina sanitària instal·lada recentment per part del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Aquesta cabina inclou un vàter deshidratador – evaporador que permet un funcionament autònom i sense necessitat d’ús de productes químics.



Amb la voluntat de fer el millor manteniment dels refugis i oferir facilitats als excursionistes que visiten el país, des del Departament de Medi Ambient s’ha volgut respondre a la necessitat de proveir el refugi de Fontverd d’un vàter. Aquest refugi, ubicat a Escaldes-Engordany, dins de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, rep un gran nombre d’excursionistes habitualment, i s’ha detectat la necessitat d’ubicar-hi un vàter per evitar que s’hi acumulin residus al voltant.

Així, des del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat s’ha decidit instal•lar una cabina sanitària per tal de minimitzar l’impacte dels excursionistes sobre les aigües i el paisatge.

La instal·lació de la cabina, que és un vàter deshidratador-evaporador, és una prova pilot que es podria estendre als altres refugis no guardats més concorreguts. La cabina s’instal·la fàcilment, amb una excavació de dos metres aproximadament, i el seu funcionament és autònom, estanc i simple, i funciona sense peces internes en moviment i sense productes químics.

La tecnologia que fa servir la cabina instal•lada es basa en utilitzar l’energia solar i eòlica per crear un corrent d’aire continu que afavoreixi la deshidratació i l’evaporació dels residus continguts en un dipòsit del vàter. El flux d’aire forçat permet assegurar que no hi hagin olors.

El Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany han col·laborat per poder realitzar aquesta instal·lació.