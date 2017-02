Ski Andorra estableix prioritats en la primera reunió amb els delegats

Els representants dels monitors d’esquí de les cinc escoles que hi ha a Grandvalira i Vallnord es van reunir a principis de la setmana passada amb Ski Andorra. Segons fonts properes a la trobada, va ser la patronal qui va marcar les prioritats en les quals calia treballar a partir d’ara, i aquestes passen per trobar una “solució” a l’obligatorietat de donar un dia de festa setmanal als instructors i a la prohibició de treballar vuit hores consecutives. Per contra, es va descartar com una de les primeres qüestions a tractar l’augment del preu de l’hora d’aquests empleats plantejada per algun delegat.

Des que l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) va donar per exhaurit el conveni col·lectiu amb les estacions, els professionals haurien d’estar subjectes a la normativa corresponent al règim general d’assalariats. I això els obligaria a haver de fer un dia de festa per setmana i a fer mitja hora de descans en el cas de treballar vuit hores.

Altres fonts van assenyalar que en la reunió amb la patronal es va acordar, a proposta dels portaveus dels monitors, mantenir trobades de forma periòdica amb l’objectiu de comparar les condicions laborals que tenen les diferents escoles. A partir d’aquí es tractaria d’adoptar les millors pràctiques i fer que s’estenguessin a tots els sectors. Així mateix es va apuntar que, un cop homogeneïtzades les condicions, es proposaria una reunió amb l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí per proposar-los els aspectes que haurien de defensar.

En la reunió amb Ski Andorra hi van participar els tres portaveus de Saetde, els tres portaveus d’Ensisa, els dos d’Arcalís, els dos de Pal i els dos d’Arinsal.

Cal recordar que les empreses explotadores dels camps de neu van impulsar des del departament de Recursos Humans unes eleccions per elegir els representants dels monitors davant de la direcció. L’actuació es va realitzar de forma informal, és a dir, sense complir el que estableix el Codi de relacions laborals en relació amb l’elecció dels delegats dels treballadors a dins d’una empresa. Per aquest motiu va rebre les crítiques de l’USdA.

El portaveu de Saetde, obert a noves eleccions

Els representants dels monitors de Saetde estan oberts a la possibilitat de tornar a repetir les eleccions després que alguns professionals exposessin les seves crítiques per la rapidesa amb què van ser convocades, un fet que no els va deixar temps material per presentar cap candidatura, segons diuen. Per aquest motiu els actuals portaveus, encapçalats per Gerard Escoda, ja han traslladat la proposta al col·lectiu, però de moment no han tingut cap resposta, va dir. Escoda va assegurar que els representants actuals no comparteixen les crítiques però que actuaran segons decideixin els companys. Així mateix, va apuntar que si aquest procés s’hagués fet seguint la legislació, al final de la temporada encara no s’hauria formalitzat. “Val més una cosa a mitges que no tenir representants”, va dir, i va concloure que “no volem polèmiques, només millorar les condicions laborals”.