Són necessaris equipaments especials a diverses carreteres del país

La nevada que ha continuat amb força durant la jornada d'aquest dissabte ha obligat a circular amb equipaments especials a la CG-4 a partir d'Erts, a la CG-3 a l'alçada d'Ordino i a la CG-2, a partir de Canillo. Per travessar el port d'Envalira també són necessaris equipaments especials per als vehicles. Es manté la restricció de vehicles de més de 19 tones per accedir a França. Tot i l'anunci de les autoritats franceses, finalment no ha estat necessari tancar la carretera RN22 d'accés a França.

El director de Protecció Civil, Francesc Areny, ha explicat que "aquest dissabte a la tarda es preveu que les precipitacions i el vent augmentin bastant, i segons les previsions, això s'allargarà fins dilluns". Areny també ha destacat que aquest dissabte a la tarda s'elevarà el risc d'allaus fins al nivell 4. Les previsions auguren un increment de la inestabilitat atmosfèrica fins dilluns.

Fins a un metre de neu fins dilluns

El director de Protecció Civil ha explicat que, entre dissabte i dilluns, s'espera que s'acumulin entre 80 i 100 centímetres més a les cotes altes i entre 20 i 30 centímetres més a les cotes més baixes. Pel que fa a les temperatures, les previsions apunten a una forta baixada i s'espera que les mínimes arribin als 15 graus negatius per sobre dels 2.000 metres i uns 5 graus negatius per sota dels 1.000 metres. A més, Areny ha explicat que el diumenge la temperatura màxima està previst que no superi els 0 graus centígrads.

Per la seva banda, els vents seran un altre dels factors a tenir en compte durant el cap de setmana, ja que segons les previsions les ventades poden superar els 100 quilòmetres per hora a les crestes de les muntanyes, tot i que, segons Areny aquesta és una xifra habitual al país per aquestes dates.