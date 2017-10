Torna la Festa del cinema a illa Carlemany amb la voluntat de superar l'edició de la primavera

Cinemes illa Carlemany celebra per segona vegada aquest any la Festa del cinema els pròxims 16, 17 i 18 d’octubre, amb descomptes en el preu de les entrades: totes les pel·lícules de la cartellera es podran veure durant aquest tres dies a un preu de 2,90 euros l’entrada.

L’únic requisit a tenir en compte és acreditar-se prèviament al lloc web fiestadelcine.com, pàgina oficial de la Federación de Cines de España (FECE), a la que Cinemes illa Carlemany es va adherir l’abril passat. Precisament en l’edició de la primavera, els cinemes van registrar un total de 1.753 espectadors durant els dies que es va celebrar la Festa del cinema. La voluntat és repetir o superar l'èxit d’aquesta primera convocatòria. Cal recordar que la prova pilot es va celebrar l'any passat i, sota el nom de FestAndCine, va registrar un total de 4.500 espectadors.

Durant aquest tres dies, es podrà gaudir d’algunes de les estrenes fortes de l’any, com ‘Blade Runner 2049’, que ja es pot veure des de la setmana passada, però també de les novetats de la cartellera d’aquest pont del Pilar, com el film de terror ‘Annabelle 2, la creación’, ‘Muñeco de nieve’, amb Michael Fassbender, o l’última de Kate Winslet, ‘La montaña entre nosotros’. Per aquells que vulguin posar-se al dia i rememorar el clàssic, es projectarà ‘Blader Runner’, el film de Ridley Scott del 1982, en versió original subtitulada al castellà.

La festa pretén apropar i fer gaudir al públic d'uns dies de cinema a un preu més reduït de l'habitual. Les entrades de les sessions es podran adquirir a les mateixes taquilles o a cinemesilla.com, i tant els menors de 14 anys com els majors de 65 no caldrà que adquireixen l’acreditació, només que mostrin el seu document d’identitat.

Cinemes illa Carlemany recorda que la reducció no s’aplica en el preu de l’entrada de la projecció de la sessió de teatre, el 18 d’octubre, de ‘Cyrano de Bergerac’, en directe des de la Comédie Française.