Torna l'Andorra de Tapes del 16 de juny al 2 de juliol

Andorra de Tapes, una proposta gastronòmica que reunirà a diferents restaurants del Centre Històric d'Andorra la Vella, torna aquest any a partir del 16 de juny i fins el 2 de juliol. Els participants hauran de posar a prova la seva creativitat a partir de la proposta d'una tapa innovadora que acompanyarà una cervesa. L'organització espera superar els divuit restaurants inscrits en l'edició de l'any passat.

Per segon any consecutiu, Andorra Turisme i Estrella Damm han tancat un acord de col·laboració amb l’objectiu de dinamitzar el sector de l'hostaleria a Andorra. Després de l'èxit de l'any passat, enguany torna l'Andorra de Tapes i en aquesta ocasió ho fa del 16 de juny al 2 de juliol. Igual que en l'edició anterior, aquesta proposta gastronòmica reunirà a diferents restaurants situats al Centre Històric d'Andorra la Vella. En la primera edició, hi van participar un total de divuit restauradors i, aquest any, la voluntat és que se n'hi sumin molts més, vista la bona acollida que va rebre aquesta cita gastronòmica.

Cadascun dels participants posarà a prova la seva creativitat a partir de la proposta d'una tapa innovadora que acompanyarà una cervesa Estrella Damm a un preu únic de 2,5 euros. Aquest esdeveniment s’engloba dins el marc de la col·laboració entre Estrella Damm i Andorra Turisme, que neix amb l’objectiu de promoure la gastronomia andorrana a partir de la posada en marxa de diferents accions que donin a conèixer la riquesa culinària del Principat, tant a dins com a fora del país