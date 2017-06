Torres creu que el trencament de Granvalira no afectarà l’acord d’intencions del comú amb Saetde

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ha defensat la independència del trencament de Grandvalira amb l’acord d’intencions del comú encampadà i Viladomat, com a representant majoritari de Saetde. Torres creu que no hi ha correlació entre els dos fets, ja que “són totalment independents l’un de l’altre”. I és que, segons el cònsol major d’Encamp, “hem de posar-nos un termini i la data serà aquest any”, atès que l’acord d’intencions se centra en l’explotació de terrens verges del domini que encara no estan explotats. Precisament, les declaracions del cònsol contrasten amb les que va fer ara fa uns dies Viladomat, després d’afirmar que el nou període que s’iniciava amb el trencament de Grandvalira podria “facilitar les coses”.