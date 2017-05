Torres mostra la satisfacció per la desestimació del recurs d'empara sobre la graella salarial

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha mostrat aquest dijous la seva satisfacció perquè el Tribunal Constitucional hagi desestimat el recurs d'empara que els consellers de Liberals d'Andorra + Independents, Jordi Troguet i Maribel Lafoz, van presentar en relació a la graella salarial aprovada per la corporació comunal a principis de mandat. Els dos consellers de la minoria al·legaven que s'havia vulnerat el dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics i que, per tant, es declarés nul·la la graella salarial i s'ordenés la fixació d'una de nova.

Torres ha destacat que des de la majoria "entenien que tenien la raó", ja que s'havien fet les coses de la manera correcta i ha afegit que considera que "l'oposició va pecar d'inexperiència" perquè en els primers acords que es van prendre "ho volien judicialitzar tot". El mandatari comunal ha destacat que creu que "han pres consciència" també al llarg d'aquest temps i ha remarcat que les dues anteriors sentències també donaven la raó a la corporació comunal.

Des de l'oposició es discutia el fet que els consellers que són presidents de comissió passessin a cobrar 1.600 euros mentre la resta en cobra 1.350 i defensaven que no estava justificada la càrrega suplementària de feina a partir de la qual reben 250 euros més que la resta. Argumentaven que tots els consellers "estan en idèntica situació".

El Constitucional declara que no s'ha vulnerat el dret que la minoria al·legava i que "ni la distinció entre presidents de comissions i consellers ordinaris, ni la diferència de 250 euros en la retribució bruta mensual entre els uns i els altres, i menys encara els resultats de l'elecció dels consellers per presidir les comissions, poden ser qüestionats amb fonament" davant el TC. També es lamenta que la minoria no hagi optat per la via judicial ordinària.