Tot llest a la Seu per celebrar el 2n Festival del Joc del Pirineu

La Seu ho té tot llest perquè arrenqui el 2n Festival del Joc del Pirineu, que tindrà lloc els pròxims divendres, dissabte i diumenge, 3, 4 i 5 de novembre, respectivament. Aquest certamen dedicat al joc, únic al Pirineu, organitzat per l’Ajuntament i Cheap Films, està adreçat a totes les edats. Per segon any consecutiu, la sala Sant Domènec es tornarà a convertir en una gran ludoteca amb moltes activitats amb Ayudar jugando. L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat acollirà partides exclusives, al col·legi La Salle s’hi celebrarà novament una jornada sobre joc i educació al Pirineu, al Sant Hospital s’hi realitzarà un taller formatiu i la Biblioteca Sant Agustí acollirà una activitat familiar dedicada al joc. Com a novetat d’aquesta segona edició, es compta amb una app que inclou tota la programació i informació, i per poder inscriure’s per a participar a les partides exclusives d’aquest certamen. Aquest és l’únic festival d’aquestes característiques de tot l’Estat que compta amb una APP.

El festival obrirà en exclusiva les seves portes divendres 3 de novembre als centres educatius de la ciutat. Durant tot el dia hi aniran a jugar alumnes de les escoles La Valira i Pau Claris, alumnes del col·legi La Salle, com també alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), alumnes del Pla de Transició al Treball (PTT) i usuaris del Taller Claror. També divendres, però a les set de la tarda, se celebrarà l’acte inaugural del festival amb les conferències de Pablo Giménez, fundador d’Ayudar Jugando, amb Jugar ens fa més humans; i de Laura de Castellet, medievalista, amb El joc a la Seu en època medieval. Aquest acte, que donarà el tret de sortida del festival, tindrà lloc a la sala la Immaculada.

La programació adreçada al públic en general (de 0 a 99 anys) arrencarà dissabte 4 de novembre a les deu del matí amb l’obertura de la gran ludoteca instal·lada a la sala Sant Domènec que restarà oberta fins a les vuit del vespre, així com durant tot diumenge 5 de novembre, amb el mateix horari.

De deu del matí a sis de la tarda, al col·legi La Salle s’hi realitzarà la jornada formativa Jo i educació al Pirineu. D’onze del matí a dos quarts d’una del migdia, al Sant Hospital es farà el taller formatiu adreçat al personal sanitari i assistència Joc i dol, a càrrec del psicòleg Mateu Ubach. A la Biblioteca Sant Agustí, a les 12 del migdia, se celebrarà una activitat familiar a càrrec d’Eugeni Castaño, creador de Jocs familiars, i a l’Espai Ermengol s’hi portaran a terme partides exclusives, des de les onze del matí fins a les cinc de la tarda.