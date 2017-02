Tots els policies s’equiparan d’una armilla parabales a partir del març

En breu tots els agents de policia tindran una armilla parabales que formarà part de l’uniforme. La policia espera rebre durant aquesta o la propera setmana tot el material. Fins ara, les armilles eren compartides i els agents se les posaven segons quines eren les intervencions quan sortien del despatx. Ara formarà part de l’uniforme i seran personals. Entre aquest mes i el vinent s’espera que els agents disposin ja de totes les noves armilles. El cos també prepara una regulació de l’ús que s’haurà de fer d’aquesta peça que formarà part de l’uniforme, tot i això, “un agent sempre que estigui exercint com a policia podrà portar sempre aquesta armilla, si vol”, van dir des del cos.

Es tracta d’una inversió important si es té en compte que el cost de cadascuna d’elles és de 625 euros i se n’han encarregat 238. El consell de ministres ja ho va aprovar l’octubre passat a proposta del titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. La compra d’aquest equipament personal es va fer per un import de 148.750,00 euros. El material se subministrarà a tots els agents en actiu, i reuneix un disseny tècnic molt específic. Les armilles certifiquen el nivell de protecció reconegut internacionalment.

A més, tal com va explicar el mateix director del cos, Jordi Moreno, “aquesta era una reivindicació important del cos i el Govern ha fet una gran inversió”. Moreno també va destacar que el nou disseny permet portar l’armilla com una peça interior o també per fora de la jaqueta.

Moreno va voler remarcar l’esforç pressupostari que ha capitanejat el ministre Espot pel que fa al material de la policia. I és que el mateix mes que es van adjudicar les armilles a l’empresa Dipsa S.L., també es va adjudicar 90 unitats d’anoracs com a equipament d’hivern per gairebé 25.000 euros. I just a la mateixa empresa el passat mes de desembre es va adjudicar també el subministrament de sis ulleres de visió nocturna per al Grup d’Intervenció del Cos de Policia. “L’adquisició d’aquest material s’emmarca en l’aposta del Govern per la modernització dels equipaments de l’Administració general així com dels cossos especials”, van informar des de l’executiu. El cost de les sis ulleres va ser de 35.940 euros.

A més de vestimenta també s’ha invertit en la renovació del parc mòbil, i entre altres vehicles s’ha adquirit una furgoneta de manteniment de l’ordre, i destacable és també el nou laboratori forense informàtic (161.326,40 €), entre altres grans inversions.