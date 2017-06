Tres anys de presó per un veí de la Seu acusat de tràfic de cocaïna

El Tribunal de Corts ha dictat sentència de tres anys de presó, dels quals dos són ferms i la resta condicional per un veí de la Seu que està condemnat per un delicte major de tràfic de cocaïna, més la multa de 2.000 euros i l’expulsió de 15 anys. En el mateix cas, la sentència culpa un veí andorrà del delicte major de proporcionar il·lícitament cocaïna amb una pena de 10 mesos de presó condicional.

Es tracta d’uns fets que es van produir la diada de Canòlich de l’any passat, quan una patrulla policial va veure dos cotxes aparcats en un centre comercial de Sant Julià, quan aquell dia estava tancat. En el control es va escorcollar un vehicle on es van trobar 24,5 grams de cocaïna. El veí de la Seu va confessar que de tant en tant portava droga a Andorra a dos germans. Aquesta operació va derivar en el control d’un andorrà al qual es va acusar des del primer moment de proporcionar quantitats mínimes de droga, però a la Seu d’Urgell.

El judici es va celebrar el passat 26 de maig. La fiscalia havia demanat tres anys de presó ferma per al veí de la Seu. La defensa demanava dos anys i mig, i que la part ferma fos la ja complerta, que era més d’un any.

Pel que fa a l’andorrà, la fiscalia demanava els 10 mesos de presó condicional que li ha atorgat la sentència, i la defensa demanava l’absolució ja que els fets s’havien produït fora d’Andorra.

Ahir en la notificació de la sentència només es trobava el veí de la Seu, que continua pres a la Comella; el veí andorrà no va comparèixer però sí la seva representació lletrada.

Presó condicional per robar quatre rotllos de coure

El Tribunal de Corts va condemnar ahir dos homes, un d’ells en rebel·lia processal, a 15 mesos de presó condicional per considerar-los autors del delicte de furt amb força i escalament. Es tracta d’uns fets que van ocórrer a l’abril del 2014, fa més de tres anys. Els dos, residents portuguesos, que en el moment dels fets tenien 25 i 31 anys, van ser detinguts in fraganti, quan volien robar quatre rotllos de coure en una obra de l’ampliació de l’hotel Roc de Caldes a Escaldes. La fiscal demanava 18 mesos de presó condicional per als dos processats. Una de les defenses, la del processat que sí que va comparèixer només en demanava 12 de condicionals.

Quatre condemnats per furtar paquets de cerveses

Quatre joves van ser ahir condemnats a penes de 18 mesos de presó condicional per a un, i 10 mesos de presó condicional per a la resta, per ser tots quatre menors de 21 anys, en considerar-los autors del furt amb claus de possessió il·legítima. Els fets van ocórrer al maig del 2014. Dos dels quatre joves van accedir al magatzem d’un restaurant cèntric de l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella i els altres dos vigilaven al carrer. Se’ls va acusar de robar 2.300 euros de la caixa, fet que ells van negar en tot moment i només van reconèixer haver robat alguns paquets de cerveses per a consum propi.