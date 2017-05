Tres càpsules formatives per millorar la formació professional en els àmbits de lleure

El departament de Joventut del comú d’Escaldes-Engordany oferirià al llarg del mes de juny tres petites formacions professionals per complementar la formació dels joves entre 16 i 30 anys. Malgrat això, el projecte està obert a tothom i va especialment adreçat a les persones que vulguin treballar durant els mesos d’estiu en diferents àmbits del lleure. Les tres formacions tindran relació amb la manipulació d’aliments i els primers socors cívics (nivell 1). Cadascuna de les tres formacions estarà subvencionada econòmicament per l’associació Carisma i permetrà oferir la formació un 50% més barata. Els joves que superin les formacions rebran un certificat oficial, que serà obligatori tenir a partir del 2018 per a la contractació dels joves en aquest àmbit professional.

A partir del 2018 serà obligatori que aquelles persones que vulguin optar a tenir una feina relacionada amb l’àmbit del lleure o altres tinguin certes formacions professionals. Per aquesta raó, el comú d’Escaldes-Engordany impulsa l’oferiment de la realització de tres cursos perquè aquells joves que encara no els hagin fet els puguin realitzar. La iniciativa compta amb la col·laboració econòmica de l’associació Carisma, que permet oferir cadascun dels cursos un 50% més barat. “Aquest projecte encaixa molt bé amb la nostra filosofia de donació de diners, perquè ho adrecem a iniciatives que estiguin dins del territori andorrà i especialment a aquells que ajuden a millorar la formació dels joves”, ha ressaltat la presidenta de l’associació Carisma, Elena Leach.



Sota el lema ‘Càpsules formatives’ s’engloben les tres formacions que van especialment adreçades a joves d’entre 16 i 30 anys que vulguin treballar durant els mesos d’estiu en diferents àmbits del lleure, però estan obertes a tothom. La primera formació es realitzarà el 3 de juny i estarà relacionada amb la manipulació dels aliments. Les altres dues càpsules formatives s’impartiran el 9 de juny i el 17 de juny i permetran que els joves obtinguin el títol de primers socors cívics (nivell 1). La data límit d’inscripcions serà el dilluns de la mateixa setmana que es realitzi la formació.



Segons ha assegurat la consellera de Joventut, Laura Lavado, la col·laboració amb l’associació Carisma i la reducció del preu de la formació permet arribar a més joves, ja que a vegades el cost econòmic pot impedir la realització del curs. “Les tres formacions s’adapten molt bé a les necessitats i als requisits que s’implementaran de manera obligatòria a partir del 2018”, afirma Lavado. L’any passat es va realitzar la primera edició de les ‘Càpsules formatives’ i s'hi van apuntar en total cinc persones, comptant les tres formacions.