Tres connexions via satèl·lit completen la infraestructura d'Andorra Telecom per a l'Ultra Trail

Andorra Telecom està ultimant aquest dimarts la instal·lació de la infraestructura necessària per assegurar les comunicacions de l'Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV). Com a partner tecnològic, l'operadora dona suport a la majoria d'esdeveniments amb projecció exterior que se celebren al país, per garantir les necessitats de comunicació tant de l'organització com de la premsa. En el cas de l'AUTV, la complexitat recau en el fet que cal garantir la connectivitat en molts punts repartits per tot el territori, i que la cursa es retransmet per 'streaming' des de diversos indrets estratègics.

El coordinador tècnic d'esdeveniments d'Andorra Telecom, Josep Llobet, ha explicat que el país compta amb un desplegament molt ampli de fibra òptica en comparació amb d'altres països, però que encara queden alguns punts elevats sense xarxa, en els quals s'instal·len connexions via satèl·lit, com és el cas del fons de la vall d'Incles, on aquest dimarts al matí s'ha muntat una antena parabòlica per tal que es puguin retransmetre les imatges que captarà la càmera que estarà instal·lada al punt d'avituallament situat en aquest indret. Els altres dos punts que disposaran de connexió via satèl·lit són el coll d'Arenes i, per primer cop, també als cortals d'Encamp.

Andorra Telecom ha donat a conèixer aquest dimarts en què consisteix el suport que dona a l'Andorra Ultra Trail Vallnord en matèria de telecomunicacions, una tasca que porta a terme en el marc de la responsabilitat pública de la companyia, per contribuir a la bona imatge del país. Tot i que no és dels esdeveniments més complexes perquè, a diferència d'un Tour de França, es pot preparar amb dies d'antelació, sí que és dels que requereixen un desplegament més ampli arreu del territori.

El coordinador tècnic d'esdeveniments d'Andorra Telecom, Josep Llobet, ha explicat a l'ANA que el suport que fan té diverses vessants, començant per la de garantir la seguretat dels corredors. En aquest punt, la companyia assegura la connectivitat de les balisses de GPS que portaran els participants de la nova cursa Eufòria, ja que van únicament guiats per aquest sistema, a banda de la trentena de targetes de connexió a Internet que es proporcionen per dur a terme el cronometratge. També es faciliten més de 150 targetes SIM per a les comunicacions dels organitzadors, dels equips d'assistència i dels punts de control; i s'habilitaran zones wifi al centre d'Ordino, a l'Auditori Nacional, a la sala la Buna i a la sala la Bassa, on es farà el seguiment de la cursa Eufòria. Un dels aspectes importants és assegurar connexions d'alta velocitat a la sala de premsa, per tal que puguin fer enviaments de vídeos i fotografies amb facilitat.

Un altre vessant important són els punts de connexió per assegurar la retransmissió en directe per Internet. S'establiran connexions a través de la xarxa de fibra òptica des de Sorteny, la Coma d'Arcalís, el coll de la Botella, el port de Cabús, el pavelló de l'escola andorrana de la Margineda i Llorts. Tal com ha exposat Llobet, el Principat té l'avantatge de poder assegurar la connexió amb fibra òptica des de gairebé tot el territori, incloent punts d'alta muntanya per on passa l'Ultra Trail, a diferència d'altres curses similars que es disputen al Pirineu. Tot i això, queden indrets sense cobertura, com són el pont de la Baladosa (Incles), el coll d'Arenes (entre la Massana i Ordino) i els cortals d'Encmap, i per a l'esdeveniment s'han cobert amb connexions via satèl·lit.

A banda de la connexió a Internet, la cobertura mòbil està ja assegurada amb la infraestructura habitual que disposa Andorra Telecom, a través de 90 estacions escampades per tota la geografia i que estan connectades per fibra a dues centrals situades a la Massana i a la Comella.

Malgrat la quantitat de punts que cal assegurar, Llobet ha indicat que no es tracta d'un esdeveniment en el qual es concentri una gran quantitat de persones en un sol punt, de manera que no és necessari reforçar-los amb estacions base addicionals com és el cas d'una activitat com la Copa del Món de BTT.