Tretze aspirants a agents de circulació comencen el curs de capacitació

La cònsol major d’Escaldes-Engordany i presidenta de la Comissió interparroquial, Trini Marín, ha donat la benvinguda aquest dilluns al matí als tretze aspirants a agents de circulació amb motiu de la sisena edició dels curs de capacitació, segons informa el comú. Els postulants que superin aquest curs de 190 hores lectives obtindran la titulació requerida per exercir d’agents de circulació. Els tretze aspirants pertanyen a les parròquies d’Ordino (1), Encamp (3), Sant Julià de Lòria (4) i Escaldes-Engordany (5).

Per la seva banda, la presidenta de la Comissió interparròquial ha recordat que “la tasca que desenvolupen cada un dels agents de circulació d’aquest país és fonamental: ja sigui per assegurar una bona mobilitat del trànsit, com per garantir un compliment de les ordinacions i normes de circulació. Però no només això, és més: la tasca dels agents de circulació també és oferir suport i assistència a les ciutadanes i als ciutadans del nostre país, i als nostres visitants”.

Els aspirants, que faran classes teòriques i pràctiques, rebran formació sobre imatge professional i uniformitat, atenció ciutadana i proximitat o circulació, entre d’altres. El curs també compta amb la participació dels cossos especials de Bombers, Mobilitat o Protecció Civil.