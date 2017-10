Trobada entre padrins de 159 horts socials per cloure el curs

La Casa Quim de Dolsa de Santa Coloma va ser l’escenari, ahir dimarts al migdia, de la tradicional trobada interparroquial de padrins que participen al projecte dels horts socials. Un projecte que disposa de 159 horts repartits per tot el país, tal com va explicar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. D’aquests, 29 es troben a Santa Coloma, a uns terrenys cedits per Molines Patrimonis, i on el comú hi posa tota la infraestructura. Encamp és la parròquia que compta amb més horts.

Els hortolans es van trobar per posar punt final a la temporada, moment que va servir també per intercanviar opinions sobre com han anat els cultius. “No ha estat un any bo”, va reconèixer la pròpia cònsol, per les fortes pedregades de l’estiu i pels canvis sobtats de temperatura. No ha estat positiu especialment a les parròquies altes.

En qualsevol cas, l’activitat dels horts socials “és positiva per a la gent gran, els permet fer activitat física, relacionar-se, cultivar”, va defensar Marsol.

Dos hortolans presents a la trobada, que va comptar amb un pica-pica, van valorar molt positivament l’experiència de tenir un hort. “M’aporta tranquil·litat. Què faig a la tarda? Doncs vaig a l’hort. M’aixeco d’hora? Doncs vaig a l’hort”, va explicar l’hortolana Anna Teruel. A més, li permet com als altres padrins tenir verdures tot l’estiu i és una manera també de fer amistats, ja que entre els padrins s’intercanvien fruites i verdures conreades.