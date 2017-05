Troben viva la dona de 72 anys despareguda ahir al Coll de la Gallina

Abans de les 14:00 hores els Bombers i la Policia han confirmat que han trobat viva la dona que es va perdre ahir per la zona del Coll de la Gallina. Han estat, segons ha informat RTVA els bombers de la Generalitat Catalana els que l'han trobat en terreny català. La dona ha estat traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per fer-li examens mèdics, però segons asseguren tot fa semblar que està sana.

Es tracta d’una veïna de Santa Coloma que es trobava buscant bolets amb el seu marit i es van separar en dos camins diferents per trobar-se en un altre punt i la dona no va tornar. La desaparició va ser denunciada ahir a les 18:30 hores d'ahir, i la recerca no s’ha aturat des d’aleshores fins ara, segons informen des del cos de Bombers.

En les tasques de recerca han treballat prop d'un centenar de persones amb dotacions dels Bombers d’Andorra, Bombers de la Seu d’Urgell, Banders, Policia, agents de Circulació de Sant Julià de Lòria i personal del comú de Canillo, i voluntaris de la societat, a més d'helicòpters.