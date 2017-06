Un comandament de la policia es gradua a l'acadèmia de l'FBI

Un comandament de la policia s’ha graduat en la promoció 268 de l’Acadèmia Nacional de l’FBI. La promoció, segons informen des del cos d’ordre, comptava amb 228 comandaments policials i militars nord-americans i 24 comandaments d’arreu del món. En haver superat amb èxit la formació, el comandament policial andorrà va rebre el diploma de graduat per l'Acadèmia Nacional de l'FBI, de mans del director en funcions de l'FBI, Andrew McCabe, en una cerimònia oficial, que va comptar amb la presència d'alts comandaments de l’FBI i d'altres organismes policials i militars, així com representacions diplomàtiques de diferents països participants.

L’Acadèmia Nacional de l’FBI forma els participants durant deu setmanes, durant les quals estudien, entre d’altres, les darreres tècniques en matèria d’investigació criminal, lideratge, psicologia, eines avançades de comunicació, intel·ligència policial, anàlisi criminal i educació física.

Tal com recorden des de la policia, l'Acadèmia Nacional de l'FBI és una escola professional d'estudi per a líders policials tant nord-americans com internacionals. La seva missió consisteix en donar suport, promoure i accentuar el desenvolupament personal i professional dels comandaments policials preparant-los per a "nous reptes". Des que es va crear, s’hi han graduat 50.141 comandaments dels Estats Units i d’arreu del món permetent, així, l’establiment d’una de les més importants xarxes per a la cooperació policial.