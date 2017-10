Un expert destaca la importància d’educar els infants en el diàleg

Educar els infants i adolescents cap a la “convivència, el diàleg” i també en la reflexió. Aquestes són les claus que ha apuntat el professor, escriptor i finalista dels Global Teacher Prize, César Bona, en la xerrada titulada ‘Escoltar per educar’ que ha ofert aquest dimecres en el marc del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Fòrum’. D’aquesta manera, l’expert ha defensat el fet que cal “educar éssers que prenguin les seves pròpies decisions” i que això passa, en primer lloc, per escoltar-los i fer-los participar.

Així, l’expert creu que és fonamental “educar en la reflexió” i ha afegit que és clau, en una societat en què vivim “ràpid, decidim ràpid” i això “els ho passem als nens”, que es “torni a començar des de les escoles a aprendre a reflexionar, a parar, a pensar en les conseqüències” del que s’està a punt de fer. I reivindica que les tutories, per exemple, es poguessin dedicar a ser espais de reflexió enlloc de dedicar-se a repassar matèries.

I de la mà de la reflexió hi ha el diàleg, tal com ha explicat Bona, que ha defensat que s’escolti els infants perquè és la clau de la convivència. Així, reivindica que “participin, escoltar-los, perquè tenen coses molt importants a dir” i considera que és important que en aquest intercanvi hi hagi implicada la comunitat educativa i també els pares.

Bona, que és mestre, ha destacat que és complicat en el temps que vivim ser-ho, però ha defensat que el que cal que es tingui en compte és que “s’ha d’educar en una societat més justa” i “obrir les portes de l’escola cap a la societat per millorar aquesta societat”, ja que ha conclòs que no pot viure d’esquenes al que passa més enllà dels centres escolars. I precisament en aquest repte el que és complex és que el mestre ha de ser exemple amb les seves paraules i accions. En aquest sentit, també ha reivindicat la importància d’inculcar el “respecte” cap a un mateix i cap als altres pensant que “els infants són els habitants del present” i que per tant, cal que se’ls escolti i se’ls doni les eines “per ara”, no per al futur.