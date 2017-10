Un 'Face to face' entre Albert Llovera i 'Purito' Rodriguez inaugurarà la primera edició de Firesport

Prop de 3.000 metres quadrats destinats a l'esport i el turisme de muntanya repartits en dos envelats és la proposta laurediana pels propers 10, 11 i 12 de novembre, i que servirà també per donar el tret de sortida al projecte de la nova marca Explòria, ciutat firal. La fira s'ha batejat amb el nom de Firesport, i es recupera de la que es va començar a fer a Canillo als anys 90. De moment sembla que l'aposta ha estat un èxit, al parer del conseller d'Obres i Urbanisme del comú lauredià, Joan Vidal, i del coordinador de l'esdeveniment, Eugeni de Santiago. Comptarà amb la participació d'una quarantena d'expositors, repartits en 54 estands (hi ha llista d’espera), a més de conferències, taules rodones, una pista de bàsquet de 3x3, una de vòlei platja i una de cúrling. De fet, el mateix Vidal ha assegurat que, vista l'elevada demanda que ha tingut, Firesport "tindrà continuïtat" els propers anys.

Per començar amb bon peu, per a la inauguració de la fira es comptarà amb la participació del corredor de rallis Albert Llovera i l'exciclista professional Joaquim 'Purito' Rodríguez, que faran un 'Face to face' per debatre sobre particularitats de l'esport d’elit. No seran els únics que passaran per la zona de l'auditori, instal·lat a l'estand de 1.300 m2 contigu al dels expositors. També ho faran els corredors Xavi Areny, Xavi Teixidó, Sophie Dousautoir, Oscar Casal, Irineu Esteve o el pilot de motos Toni Bou, així com professionals del sector com la dietista Alba Reguant o el director tècnic del MoraBanc, Francesc Solana. També serà l'emplaçament on es presentarà la nova edició de l'Andorra Skimo. Per tot plegat, serà una manera "d'apropar el món professional a la ciutadania", ha destacat de Santiago.

La idea, ha explicat el coordinador de Firesport, és apostar pel concepte de fira (en un envelat) però també de congrés (a l'altre envelat), que pot "suscitar interès al país però també al context pirinenc" perquè "no hi ha una altra fira d'aquestes característiques" a la zona. Servirà, també, per donar oportunitats de negoci als participants, les d'empreses especialitzades, però també clubs, federacions i comerços, bona part de les quals són majoritàriament del país, tot i que també es comptarà amb la presència d'expositors arribats de l'Aragó, d'Andalusia i de l'Arieja, ha explicat de Santiago.