Un home de 31 anys ingressa a l'UCI després de bolcar a la rotonda oest del túnel de les Dos Valires

Un home de 31 anys ha resultat ferit greu aquest divendres al matí després de patir un accident de circulació a la rotonda de la Massana del túnel de les Dos Valires. L'acompanyant, una dona de 31 anys no resident, també ha resultat ferida lleu. Segons han informat des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, l'home es troba ingressat a l'UCI amb policontusions greus, mentre que la dona continua en observació.

Els fets han passat al voltant de les 7.30 hores quan per circumstàncies que es desconeixen, el vehicle amb què viatjaven, un Fiat Panda amb matrícula d'Andorra ha bolcat. A conseqüència d'això, els ocupants del vehicle han quedat atrapats i els bombers han hagut d'excarcerar-los per poder-los alliberar.

D'altra banda, aquest dijous al vespre es va produir un altre accident, en aquest cas prop de la rotonda de la sortida d'Escaldes-Engordany en direcció a la Massana. Els fets van passar cap a tres quarts de deu del vespre quan un motorista de 17 anys i resident al Principat, que circulava en direcció a Escaldes-Engordany, va perdre el control de la motocicleta i es va estavellar poc abans d'arribar a la rotonda de l'inici de l'avinguda Fiter i Rossell. El noi va patir una fractura de femur greu i, després de rebre les primeres atencions a l'hospital andorrà, va ser traslladat en helicòpter a l'hospital de Sant Pau de Barcelona.

Tal com ha confirmat la policia, es dona la circumstància que el menor circulava amb una motocicleta, una Honda VF750, que no es pot conduir fins a l'edat de 18 anys a causa de la seva alta cilindrada. Per aquest motiu, un cop es recuperi de les lesions, la policia tirarà endavant l'atestat pertinent per tal de sancionar-lo.