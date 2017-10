Un hotel d'Andorra serà el primer en obtenir la norma UNE171350 sobre qualitat ambiental en interiors

L'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors ha organitzat el proper dijous, 19 d'octubre, una jornada per conscienciar els hotels de la importància de fomentar aquest aspecte dins les seves instal·lacions. Durant la jornada es donarà a conèixer la norma UNE 171350, que atorga l'empresa de certificació AENOR, la qual avalua aspectes com la temperatura, el soroll o la utilització de productes nocius per tal de "donar una informació real sobre la qualitat de l'hotel", ha explicat Gloria Cruceta, presidenta del Comitè 171 d'AENOR. Aquesta norma té poc més d'un any de vida i precisament durant les jornades es donarà el primer certificat a un hotel de la Península, que a més és d'Andorra.

"Estem vivint a edificis que ens poden produir malalties, problemes de salut, irritacions, però també ens poden donar benestar i confort". Així s'ha expressat la presidenta del Comitè 171 d'AENOR, Gloria Cruceta, per conscienciar sobre la necessitat que les empreses tinguin cura de la qualitat ambiental dels interiors. En aquest cas s'ha adreçat als hotels, que són establiments on els clients "esperen trobar confort" i als quals va adreçada la jornada Qualitat ambiental en interiors d'edificis hotelers. Tindrà lloc el proper dijous, 19 d'octubre, a l'espai d'Innovació Andorra (a Caldea).

Durant la jornada es donarà a conèixer la norma UNE 171350 d'AENOR sobre qualitat ambiental a l'hostaleria, que té poc més d'un any de vida i avalua aspectes com l'estat higiènic d'instal·lacions com piscines i jacuzzis, la temperatura, la humitat, la qualitat de l'aire que s'hi respira, la presència de partícules o microorganismes a l'aire, el soroll d'instal·lacions com els aires condicionats o la presència de compostos químics o productes de neteja desaconsellables. A partir d'aquí, s'obté "informació real sobre les condicions de l’hotel" i el situa en la seva posició d'entre els hotels amb les mateixes estrelles (ja que les exigències no són les mateixes per a cada categoria).

A més, tal com ha avançat Josep Sobrevias, president de l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors (AAQAI), organitzadora de les jornades, durant les quals es donarà el primer certificat d'assoliment de la norma UNE 171350 a un hotel de la Península Ibèrica. Es tracta d'un hotel d’Andorra que ha superat amb molt bona nota la certificació, però Sobrevias no n'ha volgut desvetllar el nom.

Les jornades estan patrocinades per FEDA. Joan Lluís Armengol, cap de Seguretat i Medi Ambient de la parapública, ha defensat la necessitat de sol·licitar la norma des dels hotels d'Andorra, per la "tranquil·litat" de poder garantir que s'està oferint un bon servei i perquè et permet "corregir qualsevol desviació" detectada. Normes de característiques similars han acabat esdevenint obligatòries mitjançant lleis, tal com ha recordat Julio Vidal, secretari de la Federació Espanyola d'Empreses de Qualitat Ambiental Interior. Confien que passi al mateix amb aquesta.