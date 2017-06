Un metge especialista en genètica assegura que la dosi recomanada d’ibuprofèn pot ser tòxica per a algunes persones

Difondre a la ciutadania i també a tot el cos mèdic la importància i la utilització de la medicina genòmica. Aquest ha estat el tema central de la conferència ‘La medicina genòmica com a garantia de prevenció’, que s’ha celebrat aquest dijous a la tarda a la sala de conferències d’Andbank i que ha tingut com a ponent el metge especialista en genètica clínica i director mèdic de Genomic Genetics International, José Ignacio Lao. Segons ha definit el mateix doctor, aquesta branca de la medicina permet realitzar estudis i diagnòstics cada vegada més personalitzats. “En cap cas ens permet arribar a la curació, però si a la millora de la qualitat de vida del pacient”.

D’aquesta manera, la medicina genòmica s’utilitza, sobretot, amb finalitats preventives i serveix per reconèixer les diferències que hi ha entre cadascun dels pacients, independentment de la malaltia o del diagnòstic que tinguin. “No tenim malalties, tenim malalts i cadascun d'ells té la seva peculiaritat, i la genètica és la que ha arribat a entendre les peculiaritats individuals”. Un dels exemples pràctics del dia a dia, segons explica Lao, són les múltiples respostes que el cos pot produir davant de la ingesta de medicaments. El doctor indica que ara s’ha posat molt de moda autoreceptar-se ibuprofens o paracetamols, però la medicina genòmica ens recorda que “la dosi recomanada pot ser tòxica per algunes persones o alguns necessiten el triple de la dosi perquè el medicament tingui efecte”.

És per això que José Ignacio Lao destaca que és molt important que la gent comenci a entendre que cal fer-se un estudi genètic. I, a més, “com més aviat millor”, perquè si es detecta l’anomalia de manera precoç es pot fer una prevenció més eficaç. Malgrat això, el director mèdic de Genomic Genetics International reconeix que aquesta branca de la medicina encara té poc impacte real sobre la població. El projecte de genoma humà, l'esborrany inicial, es va presentar a principis d’aquest segle, fet que explica la manca de ressò i impacte.

Davant d’aquesta situació, Lao ha destacat, durant la conferència, que el repte més important que té la genètica és el d’informar a la classe mèdica perquè cada vegada es faci més seva les noves eines que proporciona aquesta branca. Finalment, el doctor també ha explicat que una de les novetats que la medicina genòmica està estudiant és la implementació d’aliments funcionals que, a més de nodrir, tinguin un aspecte similar al dels medicaments, però la iniciativa ha d’anar de la mà d’una regulació de llei que ho permeti.