Un nou plànol recull 35 rutes en BTT pel parc natural de l’Alt Pirineu

El parc natural de l’Alt Pirineu ha editat un nou plànol amb les 35 rutes BTT que recorren aquesta àrea. Es tracta del primer mapa de l’àmbit del parc que recull tots els itineraris per a bicicleta de muntanya disponibles. I és que, fins ara, aquesta informació estava dispersa i cada centre BTT i empresa difonia la seva cartografia pròpia. Amb aquest nou mapa, l’objectiu és oferir una nova eina als visitants i facilitar no només els recorreguts a peu. Així, es pretén promoure la pràctica d’aquest esport, sempre de manera compatible amb la preservació d’aquest entorn singular.

El nou mapa, d’escala 1:110.000, inclou, d’una banda, quinze rutes noves creades pel parc amb el suport d’experts d’aquesta disciplina esportiva i amb el consens dels ajuntaments per on discorren. Els itineraris, que recorren municipis que fins ara no comptaven amb rutes BTT, se senyalitzaran sobre el terreny durant el 2018, previsiblement. D’altra banda, el mapa recull també vint rutes BTT senyalitzades ja existents, les dels centres BTT de la vall d’Àneu i l’Alt Urgell i les rutes de BTT senyalitzades per l’Ajuntament de Sort, en col·laboració amb els ajuntaments de Rialp, Soriguera i Baix Pallars.

Així mateix, el plànol-guia també recull vuit rutes BTT combinades que inclouen serveis turístics autoritzats pel parc, oferts per diverses empreses a la zona. En general es tracta de travesses d’un o diversos dies, que inclouen allotjament, àpats i serveis turístics addicionals.

Rutes en bicicleta

Així, es troben rutes en bicicleta de muntanya de diversos dies, com ara Saloria Bike Trail, Pallars Bike Trail, Tracks Pallars, Cims de l’Alt Pirineu, Pedals de foc, TrinxatBtt i Urgellet Express BTT. En coordinació amb empreses de serveis de la zona, aquests itineraris incorporen una oferta d’allotjaments amb mitja pensió, assistència, assegurança, un mapa, el track de la ruta i un obsequi final.

En alguns casos, també ofereixen el trasllat de l’equipatge entre allotjaments, guia, lloguer de GPS, lloguer de bicicletes i servei de taxi entre punt d’inici i final. Per la seva banda, FGC ofereix rutes d’un dia en la modalitat descens a Portainé, amb el servei de transport de bici i guia opcional.