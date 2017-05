Un projecte d'aplicació mòbil que capta informació dels clients, guanyador de la prova pilot de Tàndem

La prova pilot del projecte Tàndem, impulsat per Actua, ha acabat aquest dimarts amb la presentació dels projectes finals i l'elecció de la proposta guanyadora. La iniciativa, que es pretén repetir els propers cursos, es basa en la proposta d'un repte per part d'una empresa, enguany Júlia, que alumnes de Formació Professional (FP) han de resoldre amb diverses propostes. En aquesta prova pilot han participat onze alumnes, distribuïts en tres grups i coordinats per cinc entrenadors. El repte plantejat consistia a analitzar el comportament dels clients de Júlia per poder millorar les experiències als seus establiments. El projecte guanyador ha estat una aplicació mòbil, amb contingut personalitzat, que permet captar la informació dels compradors. El ministre d'Educació, Eric Jover, ha assegurat que Tàndem ha fet evolucionar la FP perquè aconsegueix apropar-la encara més a les empreses.

Aquest dimarts s'ha donat per finalitzada la prova pilot del projecte Tàndem, impulsat per Actua i el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, que pretén convertir-se en un espai transversal entre la Formació Professional i l'empresa. Tàndem planteja el repte d'una empresa a estudiants d'FP que han d'oferir solucions innovadores. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha lliurat els diplomes als tres projectes presentats per onze alumnes d'FP del centre educatiu d'Aixovall.

En aquesta prova pilot, l'empresa que ha plantejat el repte ha estat Perfumeria Júlia. El repte consistia en analitzar el comportament dels clients per poder millorar les experiències a les seves botigues. El projecte guanyador, que opta a ser aplicat a l'empresa, ha estat una aplicació mòbil que permet captar la informació dels clients gràcies a un mètode que combina tecnologia NFC, wifi i Bluetooth. Els altres dos projectes consistien en un assistent virtual que aconsella als clients quan arriben a la botiga i un espai lúdic i formatiu on s'ofereixen serveis personalitzats.

Tàndem va néixer amb l'objectiu de detectar talent i que els alumnes tinguin un contacte directe amb empreses innovadores, per així no treballar amb simulacres, sinó que s'impliquin amb reptes reals. Segons Jover, el projecte aconsegueix que "l'FP s'apropi encara més a les empreses" i així generar valor afegit als alumnes perquè "a la vida laboral es trobaran això". A més, ha afegit que el projecte s'emmarca en el Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA), en el qual es treballa per competències transversals i es busca "el costat significatiu dels aprenentatges".

La directora d'Actua, Imma Jiménez, ha assegurat que s'ha superat la prova pilot, ja que la iniciativa ha tingut molt èxit i diverses empreses han demanat participar-hi de cara l'any que ve.