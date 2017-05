Un taller de cuina clou el cicle sobre cultura japonesa d’Ordino

La cuina tradicional japonesa ha estat el darrer dels aspectes culturals que s’ha pogut veure en el cicle ‘Geografies’, que enguany s’ha basat en la cultura japonesa. La cuinera, Keiko Fujita, ha realitzat aquest diumenge al matí a la Casa Pairal d’Ordino, dos plats típics del país nipó com són ‘l’hosomaki’ i ‘l’osuimono’. Una desena de persones han participat en l’activitat, que ha estat l’última d’aquesta iniciativa engegada el passat 9 de maig i que té com a objectiu transmetre diferents trets culturals d’arreu del món.

El sushi i la sopa, han estat els dos protagonistes de la darrera activitat del cicle ‘Geografies’, que en la seva primera edició s’ha centrat en la cultura japonesa. Aquest diumenge al matí, una desena de persones s’han apropat a la Casa Pairal d’Ordino per participar en el taller de cuina realitzat per la cuinera vocacional, Keiko Fujita, per tal d’aprendre a elaborar dos plats tradicionals del país nipó, com són ‘l’hosomaki’ –sushi de rotlle prim– i ‘l’osuimono’ –una sopa lleugera de wakame i ou–.

Fujita, que va venir ara fa uns anys a Barcelona, ha estat l’encarregada d’ensenyar els secrets d’aquests dos plats típics del Japó, mitjançant un taller pràctic sota l’atenta mirada dels que han participat en el taller. Tot i això, la cuinera ha recalcat que “no és pas cuina de restaurant el que faig, només són plats que pot fer qualsevol a casa seva”.

L’art, les tradicions, la història i la cuina del país nipó han estat només alguns dels trets culturals que s’han pogut veure durant aquestes dues setmanes. En aquest sentit, els organitzadors han destacat la bona rebuda d’aquesta iniciativa, ja que al llarg de les dues setmanes han estat desenes de persones les que s’han apropat a conèixer el Japó de més a prop.

La primera edició del cicle ‘Geografies’, un projecte engegat per l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), el comú d’Ordino i Geografies ments obertes, amb la col·laboració del Festival ‘Ull-nu’, ha posat punt final aquest diumenge, després de dues setmanes d’exposicions, conferències, projeccions i tallers, que han permès als visitants entendre una mica millor la cultura japonesa.

El director de l’Institut d’Estudis Andorrans, Jordi Guillamet, ja va recalcar a l’inici del cicle que “la voluntat és que tingui continuïtat”. Un fet que a més també permetria “no limitar-se en un país i poder incloure cultures o elements icònics”.