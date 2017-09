Un total de 14 alumnes inscrits a la segona promoció del bàtxelor ‘Degree in international hotel management'

L’edifici Cubik d’Encamp ha acollit aquest dilluns al matí la cerimònia d’inauguració de la segona promoció del bàtxelor ‘Degree in international hotel management' que impulsa Vatel Andorra, l’Escola Internacional en Administració Hotelera i Turística. Aquesta nova promoció ha aconseguit agrupar catorze nous alumnes, dels quals més de la meitat són estrangers. Una xifra d’estudiants molt per sobre de la que es va aconseguir el primer any dels estudis a Andorra, quan es van inscriure cinc alumnes. La titulació que obtindran un cop acabin els tres anys del bàtxelor serà homologada per l’estat francès. “Volem que a poc a poc l’escola vagi esdevenint més internacional”, ha destacat la directora del centre Vatel a Andorra, Roser Daban.

Durant el bàtxelor els alumnes aprenen la gestió, els departaments bàsics d’un hotel i sobretot realitzen múltiples pràctiques laborals. De fet, dels tres anys que dura el curs gairebé dotze mesos s’inverteixen en realitzar estades a empreses del sector. Segons el programa d’estudis, el primer curs les pràctiques es realitzen al Principat i els dos següents es fan a l’estranger (preferiblement a països de parla anglesa). A part de la directora del centre, l’acte també ha comptat amb la presència de l’ambaixadora de la República Francesa, Jocelyne Caballero, i del director de l'Andorra Park Hotel, Ricard Gonzalvo.

Maria Magdalena Ros, alumna de la primera promoció, ha volgut recomanar als seus companys que les primeres pràctiques les facin a la secció de cuina, “perquè un cop passin a sala podran explicar molt millor el producte”. Una recomanació que ha escoltat amb atenció, Juan Claudio, estudiant de la segona promoció vingut de Veneçuela i que s’ha mostrat molt entusiasmat per iniciar el curs. Claudio també ha insistit, tal com ho han fet les persones que han presidit l’acte, que les pràctiques laborals són molt importants i ha destacat que el seu somni seria poder-les fer en algun indret d’Àsia.