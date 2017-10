Un total de 16 participants en l'11a edició del concurs d'Embelliment Floral d'Encamp i el Pas

Els balcons i terrasses de xalets, edificis, pisos, hotels i comerços d'Encamp i el Pas de la Casa van començar a engalanar-se el passat mes de juny amb motiu de la onzena edició del concurs d'Embelliment Floral. Aquest dimarts al matí, a la sala de premsa del comú d'Encamp, s'han lliurat els premis de les diferents categories. Enguany s'han repartit un total de 3.050 euros entre totes les categories i s'han presentat un total de 16 participants, nou menys que l'any passat. Aquesta xifra s'explica perquè durant el mes de juny les tempestes i pedregades no van acompanyar l'inici del concurs, fet que va provocar alguns imprevistos, segons ha apuntat la cònsol menor, Esther París. "Veure que els veïns i comerços han participat activament és satisfactori i la idea és seguir per millorar l'aspecte visual de la parròquia", ha dit.

Els balcons i terrasses de xalets, edificis, pisos, hotels i comerços d'Encamp i el Pas de la Casa van començar a engalanar-se el passat mes de juny amb motiu de l'onzena edició del concurs d'Embelliment Floral. Aquest dimarts al matí, a la sala de premsa del comú d'Encamp, s'han lliurat els premis de les diferents categories. Enguany s'han repartit un total de 3.050 euros entre totes les categories i s'han presentat un total de 16 participants, nou menys que l'any passat. Aquesta xifra s'explica perquè durant el mes de juny les tempestes i pedregades no van acompanyar l'inici del concurs, fet que va provocar alguns imprevistos, segons ha apuntat la cònsol menor, Esther París. "Veure que els veïns i comerços han participat activament és satisfactori i la idea és seguir per millorar l'aspecte visual de la parròquia", ha dit.

En la categoria de xalets i edificis a Encamp, la guanyadora ha estat Maria Auxiliadora Armengol, amb un premi de 500 euros, el segon premi (250 euros) ha estat per Nativitat Alís i el tercer premi (125 euros) ha estat per Montmalús, SL. Les dues primeres premiades ja van aconseguir premi l'any passat. Pel que fa al Pas de la Casa, aquesta categoria no ha rebut cap concursant. En la desena edició, aquesta categoria ja va quedar deserta al Pas. Davant d'aquesta poca participació, París ha indicat que al territori fronterer les temperatures són molt més baixes i molts xalets, apartaments o hotels ja no engalanen els seus balcons. "Els comerços, al estar arran de terra, són els que ho tenen més fàcil", ha indicat la cònsol menor.

D'altra banda, Lina Herrero s'ha endut el primer premi (250 euros) en la categoria apartaments i pisos d'Encamp, la segona posició (125 euros) ha estat per Esther Vidal i la tercera (75 euros), per Lourdes Mas. Pel que fa al Pas de la Casa, tota la categoria ha quedat deserta. L'hotel Milà s'ha adjudicat la primera plaça (500 euros), el segon premi (250 euros) ha estat per l'hotel Guillem i el tercer premi (125 euros) per l'hotel París i l'hotel Pere d'Urg en la categoria d'hotels i residències d'Encamp. Menys l'hotel París, la resta d'hotels van ser els mateixos que es van repartir els premis l'any passat. Al Pas de la Casa aquesta categoria també ha quedat deserta.

Pel que fa a la categoria de comerços d'Encamp, tant el primer com el tercer premi han quedat deserts, mentre que el segon premi, de 125 euros, se l'ha endut el restaurant la Cirera. Tal com apuntava la cònsol menor, aquesta categoria si que ha estat participada al Pas. El primer premi (250 euros) ha estat per al restaurant les Delícies, el segon (125 euros) per al restaurant l'Entrecot de França i el podi l'ha tancat la pastisseria Camarguesa que s'ha endut 75 euros.

Per potenciar la participació, el jurat ha decidit tornar a premiar un edifici, un balcó i un comerç que no estaven dins del concurs però que tenien el seus edificis engalanats per animar-los a participar l'any que ve. Aquesta iniciativa va començar a implementar-se per primera vegada l'any passat. Casa Tresà, Meritxell Armengol i Estació de BP han estat les premiades en aquesta categoria de fora de concurs amb 125 euros la primera i 75 les dues restants.