Un total de 198 persones, el 83% dels aspirants, van superar l'any passat l'examen per aconseguir la nacionalitat

Durant el 2016 un total de 238 persones van sol·licitar presentar-se a la convocatòria dels exàmens per obtenir la nacionalitat andorrana, de les quals van aprovar el 83% (198 persones). La resta, o van suspendre, el 6,7%; o van demanar un ajornament de la convocatòria, el 6,3%; o no s'hi van presentar, el 3,7%. Les dades d'aprovats són inferiors a les de l'any anterior, quan van ser 220. Per superar l'examen cal demostrar coneixement i comprensió de la llengua catalana i superar preguntes sobre aspectes de la societat i les institucions del Principat.

Tal com exposa el reglament per a l'apreciació de la suficient integració a Andorra, que data del maig del 1996, per obtenir la nacionalitat andorrana cal superar, un cop acreditats els vint anys de residència, un examen d'integració "que s'organitza entorn del coneixement de la llengua i de les institucions d'Andorra, alhora que es permet aportar altres elements que demostrin l'arrelament de la persona sol·licitant". Així, i al llarg de l'any, el Govern obre diferents convocatòries de la prova, sis en total el 2016, cada dos mesos aproximadament. A aquests exàmens s'hi van presentar durant l'any passat 238 persones. D'aquestes persones, 198 van aprovar (el 83% del total), 16 el van suspendre (el 6,7%), 15 van demanar un ajornament de la convocatòria (el 6,3%), i 9 no s'hi van presentar (el 3,7%).

Les dades del total de persones que van sol·licitar entrar dins les convocatòries per fer-se andorrà són inferiors a les de l'any anterior. Llavors van sol·licitar poder realitzar la prova 277 persones (repartides en set convocatòries), de les quals 220, és a dir el 79,4%, van passar-la. De la resta, van suspendre 13, van demanar-ne l'ajornament 29, i 9 no s'hi van presentar.

Als exàmens, que són orals, s'avalua el coneixement i comprensió de la llengua catalana. Els examinats han de respondre en català. Les preguntes giren entorn els aspectes identitaris de la societat andorrana i les seves institucions.

Segons les dades més recents del departament d'Estadística, de les 78.264 persones que viuen a Andorra, 36.138 tenen la nacionalitat andorrana. És una dada que creix any rere any. A principis de segle hi havia 23.697 andorrans i durant els anys 90 no se superaven els 15.000 nacionals. La Llei qualificada de la nacionalitat, que definia les opcions per poder nacionalitzar-se, va entrar en vigor el 1995.