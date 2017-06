Un total de 75 padrins acomiaden el curs d’activitats de la Llar de Lòria

Des de l’octubre fins al mes de juny, uns 250 avis han participat a les activitats de la Llar de Lòria. Aquest dijous a la tarda, un total de 75 padrins han celebrat la festa de cloenda. Durant la jornada s’ha fet una exhibició de ball en línia, s’han entregat els premis del campionat de parxís i s’ha fet un berenar per a tots els assistents. L’oferta d’activitats que s’organitzen per a la gent gran ha estat força variada. Els que ho han volgut, s’han pogut matricular a cursos d’informàtica, de memòria o d'activitat física, entre d’altres.

Ha arribat el final de curs pels alumnes més petits i també pels més grans. Un total de 75 padrins han celebrat, aquest dijous a la tarda, la festa de cloenda de les activitats que s’han organitzat al llarg del curs des de la llar de Lòria. Durant la jornada s’ha fet una exhibició de ball en línia, s’han entregat els premis del campionat de parxís i s’ha fet un berenar per a tots els assistents.

El curs va començar a l’octubre i s’ha allargat fins al juny, i durant aquest temps han passat per la Llar de Lòria prop d’uns 250 padrins per participar en les diverses activitats. Al llarg d’aquests mesos s’han desenvolupat cursos d’informàtica, com per exemple, d’introducció a la matèria, de power point, d’Internet, de retoc fotogràfic o sobre telefonia mòbil. A més, els padrins han pogut escollir alguna activitat física com aiguagim, ioga o manteniment físic. També s’han ofert cursos de memòria, coral, manualitats, country i escacs.

Durant el curs, la gent gran ha ensenyat als infants a fer els primers punts en el marc del taller de punt i costura. També s’han organitzat partides d’escacs entre infants i padrins, tot emmarcat en un ventall d’activitats intergeneracionals. Però l’estiu no atura les activitats. El proper dimarts 4 de juliol començaran, tots els dimarts i tots els dijous del mes de juliol i agost, activitats per treballar la ment i el moviment i, a més, es proposaran sortides per Andorra i fora del Principat.