Un total de 79 persones es presenten al concurs per cobrir 31 places d'agents de policia

Finalment han estat 79 les persones que han presentat la seva candidatura per cobrir una de les 31 places d'agent de policia. Aquest dijous al matí els candidats han estat informats en una reunió que ha tingut lloc a l'edifici administratiu de l'Obac, ja que a partir de dilluns comencen les proves de selecció, que s'allarguen fins al mes de setembre. Els que superin aquesta selecció faran una formació inicial que arrencarà, precisament, al setembre.

Aquells que superin les proves hauran de dur a terme una formació general inicial a partir del setembre que es basa en temàtiques com legislació penal, normativa administrativa, tir i tècniques d'intervenció i l'aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits, segons la mateixa informació facilitada per la policia.

Cal recordar que el Govern va decidir allargar el termini de la convocatòria fins al 10 de maig, ja que va prendre la decisió de facilitar que el títol de batxillerat (que és un requisit nou) es pugui presentar, com a molt tard, el 15 de setembre.