Un total de 79 persones es presenten per cobrir 31 places d’agent de policia

Un total de 79 persones són candidates a les 31 places d’agent de policia. Aquesta és la xifra de persones que s’han presentat finalment a les candidatures d’oposició per cobrir aquestes places, que corresponen a la promoció número 53. Del total de candidats, 13 són dones i 66, homes.

Ahir es va celebrar, a l’edifici administratiu de l’Obac, una reunió informativa per als candidats, que a partir de dilluns començaran les proves de selecció. Els aspirants hauran de superar proves físiques, exàmens teòrics i psicotècnics, entrevistes professionals i una valoració mèdica final.

Els que passin totes aquestes proves i superin la valoració mèdica, que es farà al mes de setembre, ja podran passar a la fase de formació, que es farà el mateix mes. Hauran de ser un màxim de 31 persones. En cas que hi hagi més candidats que aprovin les proves, es crearà una borsa de reserva de plaça per ordre de mèrits. Si les proves les superen menys de 31 candidats, només passaran els que les aprovin.

Els que superin les proves rebran una formació general inicial a partir del setembre, que es basa en temes com legislació penal, normativa administrativa i tir i tècniques d’intervenció, a més de l’aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits, segons la mateixa informació facilitada per la Policia.

El Govern va decidir allargar el termini de la convocatòria fins al 10 de maig, per facilitar que el títol de batxillerat (que és un requisit nou) es pugui presentar, com a molt tard, el 15 de setembre, ja que entre els candidats hi ha gent que obtindrà aquest títol el mateix mes.