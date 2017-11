Un total de nou grups empresarials presenten ofertes per a la llicència del casino

Després que aquest dimarts hagi acabat el termini per presentar les ofertes al concurs per optar a la llicència del casino, el Govern ha fet públic que s'hi han presentat un total de nou grups empresarials, dels onze que van retirar el plec de condicions. El procediment determina que el proper 7 de novembre es farà l'acte d'obertura dels sobres amb la informació sobre qui compon cadascun d'aquests grups, i també es coneixerà si compleixen tots els requisits administratius per optar al concurs. A principis de desembre s'obriran els segons sobres per conèixer els detalls de cadascuna de les ofertes, i el nombre d'ubicacions que ha presentat cada grup empresarial, tal com preveu el plec de condicions.

Algunes empreses ja han fet pública la seva decisió de presentar oferta, com és Jocs SA, liderada per Ventura Espot, Gilbert Montané, Enric Pujal i Marc Martos, director de Bingo Star's. Es tracta d'una empresa 100% andorrana que ha tancat un acord amb l'operador tecnològic Novomatic i que hauria presentat dos emplaçaments: Caldea i un edifici de nova creació al carrer Prat de la Creu, al terreny de l'antic 'skate park'.

També aquest mateix dimarts el Grup Cierco ha anunciat que ha presentat una oferta juntament amb el grup francès Partouche, i que vol ubicar el casino en la parcel·la de l'antic hotel Sàlvia de l'avinguda Meritxell, que comptaria també amb un segon accés des del carrer Prat de la Creu. La voluntat de la societat Comella 11 Casino SA és que l'equipament pogués estar en marxa per a la temporada d'hivern 2019-2020 i que l'edifici també disposi de sales de reunions, restauració i sala d'espectacles.

D'altres grups empresarials que haurien presentat ofertes són el grup Lucien Barrière juntament amb un grup d'empresaris andorrans, amb la intenció d'ubicar-lo al Centre de Congressos d'Andorra la Vella o al Roc Blanc. També ha transcendit l'interès del grup Casinos d'Àustria, de l'empresa luxemburguesa Sithel SA, del grup espanyol Cirsa i del grup asiàtic ARC Resorts. En el cas d'aquests dos últims, la intenció seria ubicar el casino en un edifici de nova creació situat al Clot d'Emprivat.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha valorat positivament el nombre d'ofertes presentades, i ha assegurat que la xifra "posa en valor el concurs promogut pel Govern i fa palès l'interès que aquesta instal·lació d'oci ha generat, cosa que vol dir que el plec de condicions era suficientment atractiu per cridar l'atenció de diversos professionals".