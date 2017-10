Una avaria afecta el servei d'Andorra Telecom a les parròquies centrals

Els tècnics d'Andorra Telecom treballen per resoldre una avaria de caràcter general que afecta des d'aquest dimecres al matí els serveis de l'operadora, a les zones d'Escaldes-Engordany i d'Andorra la Vella. Tal com han pogut constatar els usuaris, la incidència ha afectat tant el servei de telefonia fixa i mòbil, com el d'internet. Des de l'operadora han informat que l'avaria ha estat provocada per una sobresaturació de la línia mòbil, que ha causat talls intermitents i fins i tot impossibilitat d'efectuar trucades. Segons informa RTVA, l'avaria ha afectat també les emissions d'ATV i RNA, que estan patint talls intermitents durant el matí.